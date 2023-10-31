威刚推出旗下首款 USB4 接口 SE920 移动固态硬盘，读速 3800 MB/s

IT之家 10 月 31 日消息，威刚科技今日宣布推出首款 USB4 传输接口的 SE920 移动固态硬盘，同时向下兼容 USB 3.2 和 USB 2.0，并支持雷电 3 & 4，读速最高可达 3800 MB/s。

除此之外，威刚 SE920 移动固态硬盘配有 Type-C 接口，支持连接手机等移动设备。

SE920 移动固态硬盘采用弹压式外壳与内置风扇，按压伸缩外壳即可启动风扇，号称比起同规格的无风扇产品能降温 10%；再次按压外壳即可收合机身，体积轻巧且便于携带。

威刚 SE920 搭载 USB4 传输接口，具备 3800/3200MB/s 的读写速率，传输 10GB 4K 影片，号称仅需 3 秒左右即可完成，支持连接 Android、macOS、Windows 等不同操作系统及计算机平台，还能连接游戏主机使用。

据IT之家此前援引 techpowerup 的消息，威刚 SE920 内部采用 M.2 PCIe Gen 4 SSD，以及祥硕科技 ASMedia 的 ASM2464PD 主控芯片，有 1TB 和 2TB 两种容量版本，官方暂未公布定价。

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