深圳加码新能源汽车，规划建设中心城区 1 公里超充圈：年底前建成超 150 座公用超充站

IT之家 10 月 31 日消息，为更好满足市民群众购置和使用新能源汽车需要，建设世界领先的城市级新能源汽车充电网络，深圳市发展和改革委员会编制了《深圳市新能源汽车超充设施专项规划（2023—2025 年）》（IT之家以下简称规划）。

《规划》明确深圳“超充之城”建设的“路线图”。力争到 2023 年年底建成不少于 150 座公用超充站；2024 年 3 月底前建成不少于 300 座公用超充站，公共充电桩车桩比、超充桩占比达到世界领先水平。

《规划》还提出，在 2024 年底建成技术全球领先、场景多元覆盖的超充设施服务体系，推进“电力充储放一张网”电力需求调配互动机制日趋成熟，加快形成企业、技术、场景等生态优势。

此外，深圳还计划到 2025 年，形成“车能路云”深度融合发展的产业生态，助力深圳产品和服务开拓国内外市场，推动我市新能源汽车产供销内外贸一体化高质量发展，打造世界一流的“超充之城”，助力实现碳达峰碳中和目标。

图源 Pixabay

据介绍，深圳目前累计建成超充站 41 座，另有 11 座超充站正在建设中。深圳福田区已建成的超充站包括莲花山公园西门充电站、深圳会展中心充电站、福田保税区华为数字能源创新中心充电站等；南山区已建成的超充站包括南油文化广场超充站、南山月亮湾公园（南）充电站、南山智园超充站等；宝安区包括深圳机场的士蓄车场超充站等。

《规划》明确了我市超充基础设施建设原则：

适度竞争，借助“电力充储放一张网”统一时空信息平台，建立超充服务信息共享机制，开展全行业综合评价与应用，促进行业良性发展。

应建尽建，将超充新车型渗透率大幅提升的场景纳入考虑，在现状挖潜的基础上，尽可能覆盖全市高能级综合交通枢纽、城市重要场所等，适度前瞻规划建设超充设施。

广泛覆盖，全面考虑各类型新能源超充车型规模和充电场景，合理规划超充设施空间布局，提升超充设施覆盖率，提高充电便捷度和设施利用率，优先在中心城区建成“1 公里超充圈”。

此外，规划从创新管理机制、加强用地保障、落实用电保障、开展模式创新、打造标准体系、协同产业发展等 6 方面，通过研究充电服务收费与服务品质联动机制，探索将超充设施选址纳入法定图则，建立配电网络规划建设报装全链条管理与超充设施规划联动机制，制定超充设施设计管理指引等具体措施全面保障“超充之城”建设。

同时，为树立国内首个城市级充电站形象标杆，深圳市发展和改革委员会发布了深圳市新能源汽车充电设施公共品牌标识统一形象设计。该标识品牌以深圳市市花三角梅紫色为主调，传递环保和可持续发展理念。

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