《迪士尼梦幻星谷》宣布 12 月 5 日结束早期测试，需付费买断游戏才可游玩

IT之家 10 月 31 日消息，《迪士尼梦幻星谷（Disney Dreamlight Valley）》是一款《模拟人生》风格的冒险游戏，本作在 Steam 平台好评率为 90.60%“特别好评”，在本作中玩家可以和迪士尼及皮克斯的众角色们建立友谊、探索梦幻星谷的秘密并亲手打造这片“梦幻田园之地”。

▲ 图源 Steam 平台

日前官方宣布，游戏将于 12 月 5 日结束抢先体验阶段迎来正式发售，不过与之前的承诺不同，正式版并不会以原来所宣称的“免费形式”上线。

据悉，开发团队表示：“根据我们从 EA（抢先体验阶段）中获得的经验教训，最后决定在可预见的未来里将继续保持游戏的付费方式，这也是为了能确保之后持续为玩家们带来优质的游戏内容。”

IT之家经过查询得知，本作正式版定价为 29.9 美元（IT之家备注：当前约 219 元人民币），另外还具有 39.9 美元（当前约 292 元人民币）、49.9 美元（当前约 365 元人民币）、69.9 美元（当前约 512 元人民币） 3 款不同价位的通行证。

游戏图赏：

▲ 图源 Steam 平台

▲ 图源 Steam 平台

▲ 图源 Steam 平台

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。