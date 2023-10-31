送限量 Xbox 卫衣：微软 Xbox Series X 游戏机国行版 2979 元新低

微软国行 Xbox Series X 游戏机，日常售价为 3899 元。

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微软 Xbox Series X 最初于 2020 年 11 月 10 日海外正式上市。此前，国行 Xbox Series X 一直处于缺货状态。

IT之家整理微软 Xbox Series X 规格如下：

参数方面，微软 Xbox Series X 搭载了 AMD 的定制 APU，Zen2 CPU + RDNA2 GPU，显卡为 52 组 CU，即 3328 流处理器。内存 / 显存容量为 16GB GDDR6，配备 1TB 定制 NVME SSD，可扩展存储 1 TB 扩展卡，性能目标为 4K @ 60 帧 / 秒，最高 120 帧 / 秒。

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