ROG 魔霸 7 Plus 超能版游戏本今晚开卖：R9 7945HX3D + RTX 4090，23999 元

IT之家 10 月 31 日消息，ROG 魔霸 7 Plus 超能版游戏本今晚 8 点首发开卖，独家采用 AMD 锐龙 9 7945HX3D 旗舰游戏处理器，配备 RTX 4090 笔记本 GPU，售价 23999 元。

IT 之家整理 ROG 魔霸 7 Plus 超能版游戏本介绍如下：

官方表示，新款 ROG 魔霸 7 Plus 超能版独占 AMD 锐龙 9 7945HX3D 处理器，采用 5nm 先进工艺及 Zen4 架构打造，拥有 16 大核 32 线程，硬件规模与桌面级锐龙 9 7950X3D CPU 规格相同。该处理器采用 3D V-Cache 堆叠技术，使得 L2+L3 缓存达到惊人的 144MB，降低应用加载耗时，并让游戏中平均帧及 Low 帧大幅提升。

屏幕方面，魔霸 7 Plus 超能版采用了 17.3 英寸的赛事级电竞屏，240Hz 高刷新率、3ms 响应时间 Fast-IPS 显示屏。其采用三面窄边框设计，分辨率高达 2.5K，覆盖 100% P3 色域，支持杜比视界，可展现高动态范围以及鲜艳色彩。

散热方面，这款笔记本采用了专为极致性能而生的冰川散热架构 2.0 增强版，不仅获得了双 Arc Flow 风扇、4 出风口、CPU+GPU 双 2 代液态金属的助力，核心区域还配备一整块均热板，为硬核电竞保驾护航。

此外，其搭载的影刃键盘采用单键 RGB 背光设计，精准可控且支持 AURA SYNC 神光同步功能，方便与外设装备达成组合灯效。机身内置 90Wh 大容量电池，全功能 Type-C 接口更支持 100W PD 快充。

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