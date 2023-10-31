百度将引导百家号头部账号逐步公示实名，不同意实名会影响流量、收益

IT之家 10 月 31 日消息，百度发布公告，宣布百家号平台将分批次分阶段向粉丝数量 50 万以上的“自媒体 ”账号发布站内信，待用户确认同意后，将公示相关账号的真实姓名。

首批公示的范围将为 100 万粉丝以上，日常发布内容为时事、政治、财经、教育、医疗卫生、司法等领域的账号。此外，百度将升级分润规则，对于不同意实名的用户，后续流量、收益等会受到相应影响。

一直以来，百家号平台致力于为用户提供更优质和丰富的信息内容，为此，我们不断加强平台的内容把控。

为进一步增强头部账号的可信度、权威性，便于公众为公共利益实施监督，营造清朗网络空间，建立完善可靠的互联网信用基础，百家号平台将分批次分阶段向粉丝数量 50 万以上的“自媒体 ”账号发布站内信，待用户确认同意后，将公示相关账号的真实姓名。

首批公示的范围将为 100 万粉丝以上，日常发布内容为时事、政治、财经、教育、医疗卫生、司法等领域的账号。

同时，为了完善百度账号的信用体系，百度将逐步建立可信账号推荐机制，在相关领域加大对前台实名的账号的流量支持。

此外，百度将升级分润规则，对于不同意实名的用户，后续流量、收益等会受到相应影响。