今日头条推进头部“自媒体”账号前台实名，分享个人日常生活账号不用实名

IT之家 10 月 31 日消息，今日头条发文宣布，头部“自媒体”账号将收到站内信等通知，可根据提示进行操作，自主选择是否授权平台展示实名信息。进行前台实名外显的头部“自媒体”账号，将继续享受内容传播、创作收益等附加功能权益。

涉及社会时政、国际、军事、财经、法律、教育、健康等领域，粉丝量在 50 万以上的“自媒体”账号，将分批次分阶段收到通知。账号主体可在收到通知后自主选择是否授权平台展示实名信息。主要分享个人日常生活的账号，不会收到平台的相关通知。

选择不展示实名信息的头部“自媒体”账号，后续将保留浏览、发文等基本功能，但内容传播、创作收益等附加功能权益将受到限制。

今日头条始终致力于打造清朗的网络生态环境，营造安全、健康、绿色的网络空间。为增强头部“自媒体”账号可信度，便于公众为社会公共利益实施监督，营造清朗网络空间，根据相关政策，平台鼓励和倡导广大头部“自媒体”账号进行真实身份信息认证并授权平台在账号信息页面进行展示。 具体方式如下： 1、头部“自媒体”账号将收到站内信等通知，可根据提示进行操作，自主选择是否授权平台展示实名信息。实名信息是账号注册或实际运营主体的真实姓名或组织机构全称，应与身份证件或统一社会信用代码证件信息一致。 2、平台获得授权后，将在账号信息页面展示实名信息。 3、进行前台实名外显的头部“自媒体”账号，将继续享受内容传播、创作收益等附加功能权益。 常见问题

问题一：哪些账号会收到展示实名信息的通知？ 涉及社会时政、国际、军事、财经、法律、教育、健康等领域，粉丝量在 50 万以上的“自媒体”账号，将分批次分阶段收到通知。账号主体可在收到通知后自主选择是否授权平台展示实名信息。主要分享个人日常生活的账号，不会收到平台的相关通知。 问题二：已完成真实身份信息认证的账号，是否需要再次认证？ 真实身份信息认证是指基于身份证件号码或统一社会信用代码的认证。此前已经完成认证的账号，无需再次认证；如未完成认证的且需授权展示实名信息的账号，在授权外显前需要优先完成认证，具体可根据站内信等通知提示进行操作。 问题三：是否可以不授权平台进行前台实名信息展示？ 可以。选择不展示实名信息的头部“自媒体”账号，后续将保留浏览、发文等基本功能，但内容传播、创作收益等附加功能权益将受到限制。 问题四：前台展示实名信息后，平台如何保护用户的合法权益？ 平台严格保护用户信息，除授权查看的真实姓名信息外，其它信息均将被严格保密。平台将重点保护授权前台展示实名信息用户的合法权益，持续完善优化实名信息查看功能，建立专门的防网暴保护机制，快速、优先处理用户的相关投诉和举报，对参与网暴的账号进行警示教育，并视情节采取禁言、关闭账号、列入黑名单等措施；涉及违法犯罪的，移交相关部门依法追究法律责任。

IT之家注意到，快手、微信、微博、抖音、小红书、B站等平台也发布了相关公告。

《微博宣布将引导头部“自媒体”账号进行前台实名展示》

《抖音发布关于“账号实名信息展示”的公告》

《B站发布头部“自媒体”账号前台实名的公告》

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