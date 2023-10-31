七彩虹推出《雾山五行》联名显卡，售价 2699 元起

IT之家 10 月 31 日消息，七彩虹 iGame× 雾山五行联名显卡今日推出，可选 RTX 4060、RTX 4060 Ti 8G / 16G，首发售价分别为 2699 元、3649 元和 4199 元。

七彩虹表示，通过本次与《雾山五行》的联名，Ultra 系列显卡融入了从未尝试的水墨艺术风格，并附赠五行徽章以及火行鼠标垫。

参数方面，RTX 4060 型号搭载 3072 CUDA 核心，频率可达 2580 MHz，显存为 8GB 128bit。RTX 4060 Ti 系列 CUDA 数量为 4352，频率可达 2580 MHz，显存为 8GB / 16GB 128bit。

IT 之家附《雾山五行》介绍如下：

《雾山五行》是由六道无鱼动画工作室制作的原创网络动画片，于 2020 年 7 月 26 日在 B 站播出。

雾山中封印着中国古代传说中的上古麒麟，由五个掌握金、木、水、火、土五行力量家族世代守护。闻人翊悬为救母亲私自打开了巨阙神盾，使小麒麟走失，终于在地膳村寻回了小麒麟并将他带回雾山。消息传开以后，妖兽们虎视眈眈，潜伏在雾山之中，伺机而动。另一方以赤骥为首的地膳村兄弟们随后也进入了雾山，各方立场不同，目标一致，仇恨，贪念，欲望，闻人翊悬究竟能否守住小麒麟，顺利到达巨阙神盾救出母亲呢？混战！一触即发！

京东 11.11 无门槛红包 至高 11111 元：点此抽红包（即领即用 + 每天抽三次）

天猫 11.11 无门槛红包 至高 23888 元：点此抽红包（每天抽一次）

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。