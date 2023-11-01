AMD 2023 年第 3 季度营收达 58 亿美元，同比增长 4%

IT之家 11 月 1 日消息，AMD 近日公布了 2023 年第 3 季度财报数据，总营收为 58 亿美元（IT之家备注：当前约 424.56 亿元人民币），同比增长 4%；营业利润为 2.24 亿美元，净利润为 2.99 亿美元，毛利率为 47%。

AMD 预估 2023 年第 4 季度营收 61 亿美元，同比增长 9%，但低于分析师此前预估，导致股价盘后下跌 4.25%。

其中数据中心部门营收 16 亿美元；客户部门营收 15 亿美元，同比增长 42%；游戏部门营收 15 亿美元，同比下降 8%；嵌入式部门营收 12 亿美元，同比下降 5%。

AMD 董事长兼首席执行官苏姿丰 (Lisa Su) 博士表示：

Ryzen 7000 系列 PC 处理器的需求和创纪录的服务器处理器销售的推动下，我们实现了强劲的收入和盈利增长。 凭借着我们 EPYC CPU 产品组合的实力，以及 Instinct MI300 加速器出货量的增加，我们的数据中心业务正处于加速赛道上，为超大规模、企业和人工智能客户提供多种部署支持。

该季度的 GAAP 收入为 58 亿美元，较 2022 年第三季度的 55.65 亿美元增长，GAAP 毛利润为 27.47 亿美元，较 2022 年第三季度的 23.54 亿美元增长，毛利润增长了 17%。

归咎于 Xbox Series X 和 PS5 等设备的半定制芯片的需求减少，AMD 公司游戏部门收入下降了 8%。

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