微软发布 PowerToys 0.75.1 更新：修复 FancyZones 和 PowerToys Run 模块问题

IT之家 11 月 1 日消息，微软本周一发布 PowerToys 0.75 更新之后，近日再次发布了 0.75.1 更新，重点修复 FancyZones 和 PowerToys Run 两个模块上问题。

IT之家翻译 PowerToys 0.75.1 更新内容如下：

本次维护更新重点修复了 0.75 版本中存在的问题，重点改善了传输速率的稳定性。 #29491：修复了 FancyZones 无法 Snap 很多应用窗口布局的问题。 #29465：微软近日面向开发人员，为 PowerToys Run 插件引入了诸多新功能，可以将不同的数据类型作为其插件的附加选项。在安装本次更新之后，该功能正式生效。

微软日前发布的 PowerToys 0.75 版本中，最值得关注的改进是引入了新的实用工具，帮助用户调整配置文件，并引入了全新 Dashboard 主页。

在本次更新中进一步增强了 Peek 功能，可以预览显示当前计算机支持的文件类型，例如用户在设备上安装 Office 之后，可以使用 Peek 预览 Office 文件。

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