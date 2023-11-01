Win11 用户反馈微软 KB5031455 更新存在问题：安装失败、导致游戏崩溃

IT之家 11 月 1 日消息，根据国外科技媒体 Windows Latest 报道，Win11 用户在尝试安装 KB5031455 更新时，遇到了包括 0x800f081f、0x8007007e、0x8000ffff、0x800f0984 和 0x80073701 在内的各种错误。

IT之家翻译一位用户反馈的内容如下：

我目前使用的是一台外星人笔记本电脑，多次尝试安装本次更新，均卡在 97% 进度下，然后撤销了更新。

我不知道是否由于内存不足等其它原因，但我不希望通过恢复到出厂设置的方式来安装本次更新。