首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > Win11之家>Win11快讯

Win11 用户反馈微软 KB5031455 更新存在问题：安装失败、导致游戏崩溃

2023/11/1 8:20:29 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：

IT之家 11 月 1 日消息，根据国外科技媒体 Windows Latest 报道，Win11 用户在尝试安装 KB5031455 更新时，遇到了包括 0x800f081f、0x8007007e、0x8000ffff、0x800f0984 和 0x80073701 在内的各种错误。

IT之家翻译一位用户反馈的内容如下：

我目前使用的是一台外星人笔记本电脑，多次尝试安装本次更新，均卡在 97% 进度下，然后撤销了更新。

我不知道是否由于内存不足等其它原因，但我不希望通过恢复到出厂设置的方式来安装本次更新。

除了安装失败之外，用户反馈在安装 KB5031455 更新之后，在玩游戏的时候还遇到了性能问题。玩家反馈安装更新之后，运行某些游戏之后会出现崩溃情况，甚至会直接无法启动。

相关阅读：

微软发布 Win11 RP 22621.2500 预览版更新：优化任务栏搜索特性

微软发布 Win11 RP 22631.2506 预览版更新：开始菜单应用列表标记系统软件

微软 Win11 手写输入功能大升级，任何输入框都能写字

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：Win11微软

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用