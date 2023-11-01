Teams 取代 Chat 成为 Win11 23H2 新聊天应用，并迎来诸多改进

IT之家 11 月 1 日消息，微软今天正式发布了 Win11 23H2 更新，整合了自今年 9 月发布的 Moment 4 更新所有内容之外，另一个值得关注的改进就是，Teams 替代 Chat 应用，出现在任务栏上。

微软随后发布了新的支持文档，概述了 Win11 23H2 更新中 Teams 应用的诸多改进，IT之家在此简要汇总如下：

添加 Mini 紧凑视图

微软在 Win11 23H2 更新中，为 Teams 应用中引入了 Mini 紧凑视图，用户可以 Teams 窗口挪动到任意位置，以便于用户浏览网页或者其它任务的时候，密切关注 Teams 应用中的对话并提高工作效率。

微软还改善了人脉（People）体验，可以在 Teams 中更快地找到想要的联系。如果您需要扩展社区并执行更多操作或管理多个对话，您现在可以简单地最大化完整窗口的 Teams 体验。

新增 Teams Play Together 小部件

微软还为 Windows 11 游戏栏添加了一个名为 Teams Play Together 的新小部件。您将能够通过 Teams 免费版与您的朋友分享实时游戏视频。

改进频道

如果您是社区所有者，您可以使用频道来组织您的社区，以便您的成员始终连接到他们需要的内容和对话帖子中。通过频道，您可以在同一社区内组织多个对话主题。

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