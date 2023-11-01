直降 2020 元：魅族 20 INFINITY 无界版手机 4279 元 24 期免息送音响

魅族 20 INFINITY 无界版手机发布于 3 月 30 日，12+256GB 发售价 6299 元。

京东双十一大促期间，下单立减 1000 元，领取 600 元优惠券 + 20 元补贴券，Plus 会员叠加 400 元补贴券，到手价为 4279 元：

600 元优惠券：点此领取。

20 元补贴券：点此领取。

Plus 会员 400 元补贴券：点此领取。

下单支持 24 期免息，赠送碎屏保 1 年 + 蓝牙音箱 + 手机壳。

另外，今日可抽 3 次京东无门槛红包，支持即领即用：点此抽取。

在机身材质上，魅族 20 INFINITY 无界版是业界首次正反两面使用双微晶玻璃材质「魅族泰坦玻璃」的智能手机，抗摔表现提升 4 倍。整机中框采用汽车同源、钢铝混合「Hybrid 超轻量不锈钢」中框，重量减轻 30%，散热效率提升 40% 。

性能方面，魅族 20 INFINITY 无界版搭载了目前高通最新骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，辅以 LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 存储。屏幕方面，魅族 20 INFINITY 无界版采用京东方定制 6.79 英寸 2K + 无界臻彩屏，拥有 21:9 悬浮巨幕比例，真正做到四边等窄，让整块屏幕面板做到了“无边无界”的 Infinite Design。屏幕峰值亮度可达 1850nit ，经过 HDR10/10+ 认证，支持 120Hz LTPO 刷新率、480Hz 触控采样率、10 Bit 色深、1920Hz PWM 调光。

其它方面，该机前置 32MP，后置 50MP 主摄（OIS）+12MP 超广角 + 12MP 长焦三摄，同样支持 dToF 激光对焦，采用蓝宝石玻璃镜片；内置 4800mAh 电池，支持 65W 有线以及 50W 无线快充。

京东 11.11 无门槛红包 至高 11111 元：点此抽红包（每天抽三次）

天猫 11.11 无门槛红包 至高 23888 元：点此抽红包（每天抽一次）

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】