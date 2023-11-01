谷歌 CEO 皮查伊：及时为安卓手机提供更新的厂商可获得更高的收入分成

IT之家 11 月 1 日消息，近几周来外界一直关注着谷歌反垄断诉讼的进展，目前披露的许多信息都主要涉及商业方面。

图源 Pexels

然而，昨天谷歌首席执行官桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）在法庭上作证。在他的证词中，皮查伊透露了一个关于谷歌运营方式的细节，可能有助于解释为什么有些安卓手机没有及时更新安全补丁。根据皮查伊的说法，谷歌通过财务激励来促使 OEM 厂商更新他们的手机。那些及时为手机提供最新安全补丁的厂商可以从谷歌服务中获得更高的收入分成，而那些不这样做的厂商则相反。

换句话说，OEM 厂商从其设备上的谷歌产品中赚取的钱与其为该设备更新安全补丁的频率有关。这意味着谷歌故意向 OEM 厂商施压，要求他们更好地更快地更新手机。我们此前已知道谷歌规定任何安卓手机必须提供两年的更新，并强烈建议超过这个期限的支持，但不知道其中涉及财务激励。

皮查伊还称，有些 OEM 厂商即使明白不更新手机会导致他们损失潜在收入，也会不去更新。皮查伊说：“开发一个版本需要很多的努力，而且更新成本是非常昂贵的，所以有时候（OEM 厂商）会做出权衡。”

有些厂商只为部分手机提供最低限度的更新，这相当于放弃了来自谷歌的一些收入。然而，他们的用户群可能足够小，以至于公司为了保持手机更新所需要花费的钱大于它们可能从谷歌获得的潜在收入分成。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。