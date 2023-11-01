iQOO 12 / Pro 传奇版真机亮相：白色玻璃搭配宝马三色纹，11 月 7 日发布

IT之家 11 月 1 日消息，日前，iQOO 12 系列传奇版真机在一则官方访谈视频中现身，该机将于 11 月 7 日 19:00 发布。

▲ iQOO 12

▲ iQOO 12 Pro

从视频截图中可以看到，iQOO 12 和 iQOO 12 Pro 机型均提供了传奇版配色，其中标准版采用了直屏直边设计，Pro 版采用了曲面屏设计。

据 iQOO 官方此前介绍，传奇版三色纹的设计灵感来源于 BMW M 赛车，红色象征竞速的激情与热血，黑色象征对科技创新不断追求，蓝色象征着探索未知乐趣。该机搭载的椭圆形镜头模组被官方称为“万里舷窗”，模组周边采用巴黎钉底纹进行装饰，机身则是具有瓷釉质感的白色玻璃材质。

此外，iQOO 12 系列还将推出黑色赛道版和“燃途”配色款式，前者采用全新萤石 AG 玻璃材质，后者为红色素皮材质搭配风印纹理。

根据 vivo 品牌副总裁贾净东以及 iQOO 产品经理 @戈蓝 V 预热的信息，iQOO 12 系列手机将搭载骁龙 8 Gen 3 处理器 + 自研电竞芯片 Q1，预装 OriginOS 4，屏幕支持 144Hz 刷新率，配备 iQOO 有史以来最大 X 轴线性马达、顶级对称双扬、潜望式长焦、1/1.3 英寸大底主摄等。

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