三星 Galaxy S23 FE 手机国行版开售：骁龙 8 Gen 1 处理器，到手价 4399 元起

IT之家 11 月 1 日消息，三星 Galaxy S23 FE 手机国行版于日前正式开售，到手价 4399 元起。
IT之家附首发售价及权益
8GB+128GB 版 4399 元；
8GB+256GB 版 4899 元；
Galaxy Buds2 耳机 / 12 期免息 / 以旧换新 400 元补贴三选一；
25W 充电器 + 1 年碎屏险；
晒单赢限量壳膜套装；
Galaxy S23 FE 手机提供湖泊绿、山岩灰、晴云白和浆果紫四款配色，正面配备 6.4 英寸第二代动态 AMOLED 直屏，支持 120Hz 刷新率，峰值亮度 1450 尼特，机身重量为 209g。
这款新机后置三摄分别为 5000 万像素广角镜头（OIS，F1.8）+1200 万像素超广角镜头（F2.2）+800 万像素长焦镜头（OIS，F2.4），支持 3 倍光学变焦和 30 倍数码变焦，前置 1000 万像素镜头（F2.4）。
此外，该机搭载骁龙 8 Gen 1 处理器，配备 4500mAh 电池和 25W 充电功率，支持 IP68 级防尘防水、蓝牙 5.3、NFC、USB 3.2 Gen 1 等。
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