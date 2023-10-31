vivo 将发布自研智慧操作系统：全球首款基于 Rust 语言编写，支持大模型

IT之家 10 月 31 日消息，vivo 宣布将于 11 月 1 日在深圳国际会展中心举行主题为“同心・同行”2023 年开发者大会，本次大会将发布 vivo 自研 AI 大模型、自研操作系统，还有 OriginOS 4 亮相。

根据 vivo 官方今日的预热，vivo 副总裁、OS 产品副总裁、vivo AI 全球研究院院长周围透露，该公司将推出一款面向未来的自研智慧操作系统，支持大模型、多模态交互，还号称是全球首款用 Rust 语言来编写系统框架的操作系统。

周围表示，在这个操作系统中，编程和界面设计的工作都可以交给大模型来完成，大家在 vivo 后续的产品中可以直接体验到。

近年来，Rust 重构的热潮席卷整个开发圈，Rust 在安全性、高效性和可维护性等方面都有一定优势，包括 Windows、Linux 内核也带来了 Rust 支持。vivo 的自研系统究竟效果如何，大家可以等待明天的开发者大会揭晓。

IT之家附 vivo 2023 年开发者大会官方流程安排：

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