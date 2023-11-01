科技昨夜今晨 1101：多平台推进自媒体账号前台实名、大疆回应被美国罚 440 亿元传闻、vivo 将发布自研智慧操作系统

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2023 年 11 月 1 日星期三，今天的重要科技资讯有：

1、微博、抖音、快手、B站等平台宣布自媒体账号前台实名展示要求

10 月 31 日，微信、微博、快手、抖音接连发布关于引导头部“自媒体”账号进行前台实名展示的公告。

知乎 开展头部自媒体账号前台实名信息展示工作，认证信息将展示在“个人资料”页 >> 查看详情

今日头条 推进头部“自媒体”账号前台实名，分享个人日常生活账号不用实名 >> 查看详情

百度 将引导百家号头部账号逐步公示实名，不同意实名会影响流量、收益 >> 查看详情

小红书 发布头部“自媒体”账号前台展示实名信息的公告 >> 查看详情

微博 宣布将引导头部“自媒体”账号进行前台实名展示 >> 查看详情

微信 ：近期将首先引导 100 万“粉丝”以上的“自媒体”账号对外展示实名信息 >> 查看详情

抖音 发布关于“账号实名信息展示”的公告 >> 查看详情

快手宣布推进部分“自媒体”账号前台实名工作 >> 查看详情

2、vivo 将发布自研智慧操作系统：全球首款基于 Rust 语言编写，支持大模型

vivo 宣布于 11 月 1 日在深圳国际会展中心举行主题为“同心・同行”2023 年开发者大会，本次大会将发布 vivo 自研 AI 大模型、自研操作系统，还有 OriginOS 4 亮相。>> 查看详情

3、国内首例终端到终端低轨卫星通信测试成功

据科技日报报道，银河航天公司近日在灵犀 03 星上成功实现了国内首例终端到终端（Terminal to Terminal，T2T）低轨卫星通信测试。>> 查看详情

4、华为 nova 11 SE 手机发布：1 亿像素主摄 + 骁龙 680，售价 1999 元起

华为 nova 11 SE 于 10 月 31 日上午正式发布，该机搭载骁龙 680 4G 处理器以及 1 亿像素主摄，售价 1999 元起。据介绍，华为 nova 11 SE 采用星耀环镜头组设计，拥有 3 款配色：11 号色、雪域白、曜金黑，厚度 7.39mm，重量 186g。该机配备 6.67 英寸屏幕，支持 90Hz 刷新率。>> 查看详情

5、苹果公布国行 14/16 英寸 MacBook Pro，起售价 12999/19999 元

苹果公司在 10 月 31 日上午召开的“来势迅猛”主题活动中，正式推出了搭载 M3、M3 Pro 和 M3 Max 三款芯片的 MacBook Pro，国行起售价为 12999 元和 19999 元。>> 查看详情

6、22~28 万元，比亚迪全新 B 级纯电猎跑 SUV 车型宋 L 预售：无框车门 + 升降尾翼

10 月 31 日晚间，比亚迪旗下全新 B 级纯电猎跑 SUV 宋 L 开启预售，共推出 5 款车型，预售区间为 22 万-28 万元。>> 查看详情

7、联想推出拯救者掌机：搭载 AMD Z1 Extreme 处理器，4999 元

联想拯救者掌机 10 月 31 日晚国内发布，搭载 AMD Z1 Extreme 处理器，配备 8.8 英寸 2.5K 144Hz 屏，16G + 512G 配置售价 4999 元。>> 查看详情

8、 小米 14 系列手机推送 HyperOS 开发版，新增小爱输入助手、AI 写真、AI 搜图、实时字幕

据IT之家网友反馈，小米 14 系列手机推送 HyperOS 开发版，版本号 OS1.0.23.10.25.DEV，一期内测包含功能小爱输入助手、AI 写真、AI 搜图、实时字幕。>> 查看详情

9、西部数据宣布将剥离闪存业务，2024 年下半年实施

2015 年，西部数据公司以 190 亿美元的现金和股票交易收购著名的闪存公司闪迪（SanDisk）。然而近日，西部数据公司却宣布了一个完全相反的决定，计划将其闪存业务剥离成为一家独立的公司。>> 查看详情

10、大疆回应被美国罚 440 亿元传闻：系自媒体发酵，案件仍在审理过程中

近日，网上有不少自媒体发布了“大疆被美国罚款 440 亿元”相关文章，从标题到内容，引起关注。10 月 31 日上午，大疆创新高级战略总监兼对外新闻发言人张晓楠向读创 / 深圳商报记者回应表示，这个是自媒体发酵的内容。相关案件在今年四月陪审团的裁决金额是 2.789 亿美元（约 20.42 亿元人民币），案子仍在审理过程中。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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