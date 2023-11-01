特斯拉 Optimus 机器人项目招兵买马，聘请强化学习等领域工程师

IT之家 11 月 1 日消息，特斯拉正在加速招聘人形机器人项目 Optimus 的工程师，包括一些强化学习方面的专家。

很多人对这个项目并不看好，认为它只是一个噱头。然而，特斯拉却非常认真地推进这个项目。最近，特斯拉展示了 Optimus 的最新原型，表现让人印象深刻。据悉特斯拉有一个地下室里面摆满了各种人形机器人原型，它们正在通过与特斯拉的“FSD”系统相同的基于神经网络的策略来学习各种任务。

Electrek 网站追踪了特斯拉 Optimus 项目的招聘信息，发现特斯拉最近加大了招聘力度。之前的招聘信息主要集中在机器人和双足机器人的制造方面，而最新的招聘信息则更多地涉及到如何让机器人更有用。例如，特斯拉正在招聘一名“强化学习工程师，特斯拉机器人”。在招聘描述中，特斯拉解释了这个职位的工作内容：“特斯拉正在开发能够自动执行重复和无聊任务的人形机器人。我们强化学习团队的目标是建立并展示一个通用的机器人学习系统，可以利用人工智能来完成复杂的物理任务，包括全身运动、精确操纵等。我们的强化学习和模仿学习工程师负责端到端的机器人学习，并负责从构思到部署的整个过程。最重要的是，你将看到你的工作被反复地运用到数千台真实应用场景中的人形机器人上。”

IT之家注意到，特斯拉还在招聘“软件工程师，机器人软件工程”等十几个与该项目相关的职位。在这些招聘信息中，特斯拉写道，这些工作最终将包括在工厂内管理特斯拉机器人：“机器人软件工程团队负责设计、构建和集成各种类型的移动机器人和车辆，以便在全球所有特斯拉设施内外方便地运输人员和零件。这包括管理 AMR（自主移动机器人）、垂直存储系统、传送带系统以及可能在工厂内使用的特斯拉机器人。”

虽然没有官方的时间表，但特斯拉表示 Optimus 机器人已经成为优先项目，并计划很快开始在自家的业务中使用它来证明其可用性，并在商业化之前进行测试。

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