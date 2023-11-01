丰田承诺为美国电池工厂追加 80 亿美元投资，加速转型

11 月 1 日消息，丰田汽车周二宣布将在美国北卡罗来纳州的电动汽车电池制造工厂增加 80 亿美元投资，并新增约 3000 个工作岗位，以加速旗下产品电动化。

丰田计划到 2025 年为其所有车型提供电动化选项。此次增资将使丰田在该工厂的总投资达到约 139 亿美元，创造超过 5000 个就业机会。

福特和通用等传统汽车制造商一直在加大电动汽车产量，缩小与市场领导者特斯拉的差距。但这两家总部位于底特律的公司在与美国汽车工人联合会 (UAW) 达成昂贵新合同协议后，已经缩减了其投资计划。

丰田未透露具体投资细节，目前也无法立即获得公司进一步评论。

与其他全球汽车制造商不同，丰田早先注重混合动力和氢燃料电池车型，而非纯电动汽车。然而，作为全球销量最高的汽车制造商，今年丰田宣布转变策略，计划商业化先进电池技术，并采用特斯拉开创的压铸技术。

三星 SDI、松下和克莱斯勒母公司 StellantisNV 等其他公司也计划在美国设立基地，建设自己的电池工厂。

丰田在北卡罗来纳州的工厂预计将于 2025 年开始运营，这将是丰田全球首个汽车电池工厂。

该工厂将设有六条电池生产线，其中四条用于支持普锐斯等混合动力车型，另外两条用于支持纯电动汽车。

北卡罗来纳州正在成为电动汽车和电池制造的主要中心，包括红木材料 (RedwoodMaterials) 和越南的 Vinfast 在内的多家公司都计划在该地进行新的投资。

在丰田增加投资的消息传出后，北卡罗来纳州州长罗伊・库珀 (RoyCooper) 在周二表示：“北卡罗来纳州的清洁能源经济转型将带来薪资更高的就业机会，将在未来几十年支持我们的家庭和社区。”

印度 Epsilon Advanced Materials 公司上周宣布，他们计划在北卡罗来纳州投资 6.5 亿美元建设一家电池工厂。该工厂计划于 2026 年投产，最终可能为美国市场提供多达 110 万辆电动汽车的电池。

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