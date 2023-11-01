法院查明特斯拉潮州事故与车辆无关：一自媒体被判赔 3 万元并道歉

IT之家 11 月 1 日消息，据上海证券报报道，此前特斯拉公司将一家自媒体告上法庭，指控其发布了大量不实言论，日前法院判决特斯拉胜诉。判决书显示，根据司法鉴定结果，特斯拉潮州事故原因与车辆本身无关。

据悉，该自媒体的其中一条视频中包含对特斯拉潮州事故的主观臆断。对此，法院查明，案涉视频中提到的“特斯拉刹车事件”系 2022 年 11 月 5 日在饶平县发生的一起交通事故（特斯拉潮州事故），鉴定机构出具的鉴定意见书中载明：可以排除特斯拉牌小型普通客车因制动装置、转向装置故障而导致事故的可能性。

在判决作出前，在该自媒体发布的介绍庭审情况视频中，也提到鉴定结果显示，特斯拉潮州事故原因与车辆本身无关。

最终，法院一审判决该自媒体在其抖音发布道歉声明并置顶 30 日，向特斯拉公司赔礼道歉、消除影响、恢复名誉，并赔偿特斯拉 30000 元。

据IT之家了解，去年 11 月 5 日，广东省潮州市饶平县一辆特斯拉汽车失控，造成 2 死 3 伤，引起广泛关注。网传视频显示，特斯拉高速行驶约 2 公里，接连撞上一辆摩托车、多辆自行车和一辆三轮车。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。