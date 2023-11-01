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首页 > 游戏之家>游戏快报

M 站今年好评超 90% 的游戏数量达 25 款，刷新 20 年来纪录

2023/11/1 13:31:39 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 11 月 1 日消息，根据国外科技媒体 Axios 发布的最新报道，通过调查评论聚合网站 Metacritic 上的数据，今年共有 25 款游戏得分超过 90%，刷新了过去 20 多年来纪录。

根据统计数据，在这 25 款游戏中，包括《心灵杀手 II》、《博德之门 3》、《暗黑破坏神 IV》在内的续集，也有包括《雷神之锤 II》和《生化危机 4》在内的重制版。

在过去十年的大部分时间里，平均数量只有这个数字的一半。IT之家在此简要介绍游戏内容如下：

  • 任天堂花了六年时间开发了《塞尔达传说：王国之泪》（96 Metacritic），为了打磨而推迟了一年多。

  • Larian Studios 自 2020 年起，通过抢先体验的的方式，打磨《博德之门 III》（96 Metacritic），并于今年完成。

  • 卡普空的《生化危机 4》（93 Metacritic）是一款备受喜爱的游戏的重制版。

  • CD Projekt RED 在其《赛博朋克 2077：幻影自由》扩展包 (90 Metacritic) 上花费了令人瞠目结舌的 6300 万美元，这是其工作室在 2020 年推出“翻车”之后为重塑声誉而做的不懈努力。

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关键词：游戏

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