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《命运 2：光陨之秋》游戏营收比预期低 45%，导致 Bungie 裁员 100 多人

2023/11/1 8:39:04 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 11 月 1 日消息，开发商 Bungie 近日宣布裁员，具体人数不详，此外还推迟了包括《Marathon》、《命运 2》资料片《The Final Shape》等游戏项目。

▲ Bungie 工作室的图标

根据彭博社的 Jason Schreier 披露的信息，《命运 2》游戏的受欢迎程度大幅下降。该公司推出的《命运 2：光陨之秋》反响不佳，导致公司的收入比预期减少 45%。

本次更新直接导致游戏工作室开始削减成本，例如减少出差、冻结现有工资和招募新员工。报告补充说，仅仅几周后，即 10 月 30 日，开发商突然宣布大规模裁员，约 100 名员工，在公司中的占比约为 8%。

IT之家此前报道，，Bungie 工作室刚刚将《命运 2》资料片《The Final Shape》的发布时间从 2024 年 2 月份推迟到了 6 月。

彭博社今天披露的报告显示，内部审查的本次资料片评级为“良好”（Good），而不是“优秀”（Great）。

此外 Bungie 的下一款游戏《Marathon》推迟到了 2025 年。

▲ 图源《命运 2》官方截图

相关阅读：

索尼旗下《命运 2》开发商 Bungie 工作室宣布裁员，此前多款游戏推迟发布

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关键词：bungie命运2游戏

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