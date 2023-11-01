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首页 > 游戏之家>游戏快报

微软 11 月 Game Pass 新增游戏列表曝光，包括《战争传说》和《狂野之心》等

2023/11/1 12:12:55 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 11 月 1 日消息，可靠消息源 bilbill-kun 近日爆料，分享了微软即将在 11 月 15 日前，添加到 Xbox Game Pass 的游戏清单，并透露会上架《战争传说》和《狂野之心》两款游戏。

IT之家在此附上 11 月 15 日前会添加到 Xbox Game Pass 的游戏清单如下：

  • 《饥渴追求者》（Thirsty Suitors），11 月 2 日上线云、游戏主机和 PC；

  • 《足球经理 2024》（Football Manager 2024），11 月 6 日上线云、游戏主机和 PC；

  • 《如龙 7 外传: 无名之龙》（Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name），11 月 9 日上线云、游戏主机和 PC；

  • 《地下城 4》（Dungeons 4），11 月 9 日上线云、游戏主机和 PC；

  • 《妖怪汤屋》（Spirittea），11 月 13 日上线云、游戏主机和 PC；

  • 《珊瑚岛》（Coral Island），11 月 14 日上线云和 Xbox Series S|X

除了上述游戏之外，bilbill-kun 还透露微软计划在 11 月上旬为 Xbox Game Pass 添加《战争传说》和《狂野之心》两款游戏。

关于《战争传说》介绍如下：

《战争传说》将登陆 Xbox Series X|S（也可能登陆 Xbox One），更锦上添花的是，它将在上线首日登陆 Game Pass！

《战争传说》是一款开放世界 RPG 游戏，你将带领一群雇佣兵在浩大的中世纪宇宙中进行探索，寻觅财富。探索世界，招募同伴，领取赏金，揭开先民之墓的秘密！

《狂野之心》介绍如下：

该游戏将添加到 EA Play 列表中，Game Pass Ultimate 订阅者已经可以访问该列表。狂野之心》可在云端、Xbox Series X|S 和 PC 上游戏。

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关键词：Xbox微软

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