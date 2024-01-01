《小小梦魇：加强版》通过 ESRB 评级，适合 13 岁以上玩家

IT之家 1 月 1 日消息，《小小梦魇：加强版（Little Nightmares: Enhanced Edition）》通过 ESRB 评级，将登陆 PS5、XSX / S、PC 平台。

《小小梦魇：加强版》评级为“T”级，适合 13 岁以上玩家。摘要显示，玩家扮演一个必须逃离噩梦世界的女孩（小六），通过奔跑、跳跃、攀爬和潜行来躲避敌人。游戏的某些场景中还展现了悬尸和各种血迹。

IT之家注意到，《小小梦魇：加强版》与原版的区别是画面重新制作，关卡设计更细腻，改进了阴影、交互式粒子和沉浸式音频。同时，该作还提供质量和性能两种模式，可以 4K 60FPS 运行，并支持光追。

发行商 Tarsier Studios 此前宣布，《小小梦魇》和《小小梦魇 2》累计销量已突破 1200 万份。

游戏简介：

让自己沉浸在《小小梦魇》中，这是一个黑暗的异想天开的故事，将让你面对童年的恐惧！帮助六号逃离“血盆大口”—— 一个巨大而神秘的容器，里面住着腐败的灵魂，他们正在寻找下一顿饭。随着您的旅程的进展，探索最令人不安的玩偶之家，它提供了一个可以逃离的监狱和一个充满秘密的游乐场。重新联系你内心的孩子，释放你的想象力，找到出路！

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