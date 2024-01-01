乘联会崔东树：预计 2024 年我国新能源乘用车渗透率达到 40%

IT之家 1 月 1 日消息，乘联会秘书长崔东树今日发文称，预计 2024 年我国乘用车总体零售 2220 万台，较 2023 年增长 3%。

崔东树表示，2024 年新能源车的市场增长预计相对乐观，新能源乘用车批发预计达到 1100 万辆，净增量 230 万辆，同比增长 22%，渗透率达到 40%，新能源乘用车保持较强增长势头。

他还表示，因碳酸锂价格下降、电池价格回落，油转电趋势延续，价格战将进一步持续，燃油车市场仍是较艰难的局面。车企总体利润处于低位，今年 1-10 月利润率仅有 4.5%，合资车企的利润奶牛效应进一步降低，自主车企的外部资金支持减弱。

▲ 图源崔东树

IT之家从乘联会数据获悉，2023 年 1-11 月的世界汽车销量达到 8052 万台，同比增长 11%，但距离近几年的高点水平差距仍有 6%，差距水平缩小。由于中国车市较强善，11 月世界汽车销量逐步接近峰值，世界汽车行业的运行明显改善，导致国际车企销量改善。

2023 年 11 月世界汽车销量达到 783 万台，同比增 13%，较 2017 年 11 月峰值仍稍低 6%，处历年的次高位水平。2023 年 11 月中国车企的世界份额 38%，今年 1-11 月的累计份额达到 33%。

参考

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。