小鹏汽车：明日起全国 243 个城市开通 XNGP 辅助驾驶

IT之家 1 月 1 日消息，正在举行的小鹏 X9 发布会上，何小鹏宣布明日起全国 243 个城市开通 XNGP 辅助驾驶。

就在 12 月底，小鹏汽车刚刚宣布 XNGP 高阶城市辅助驾驶新开放 27 城，OTA 4.5.0 版本在小鹏 G9、G6、P7i 三车型同步陆续推送。

据此前官方介绍，在本次 Xmart OS 4.5.0 的公测 OTA 中，XNGP 重点针对无高精地图城市导航辅助驾驶的体验进行了提升，包括高速、城市快速路、城市道路等多种场景。

12 月底已开通城市包括：天津、成都、西安、武汉、长沙、厦门、福州、泉州、晋江、石狮、南京、镇江、泰州、扬州、淮安、盐城、南通、宜兴、海宁、义乌、台州、舟山、惠州、珠海、中山、清远、江门、苏州、杭州、无锡、宁波、常州、温州、金华、嘉兴、绍兴、昆山、太仓、江阴、慈溪、余姚、湖州、常熟、桐乡、张家港、东莞、肇庆、北京、上海、广州、深圳、佛山。（IT之家注：具体可用状态请以仪表的 NGP 功能可激活图标为准）

IT之家从小鹏官方获悉，XNGP 辅助驾驶在功能可用范围内，可实现城市内 A 点到 B 点的智能导航辅助驾驶，不仅能够完成本车道巡航跟车、超车变道、绕行静止车辆或物体等动态驾驶任务，还可以实现红绿灯识别启停、自主打灯变道、避让其他交通参与者等典型的城市路况交通行为。在高速场景下，可以完成主动超车变道、匝道汇流口避让减速、流畅跟车启停等驾驶操作。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。