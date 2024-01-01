小鹏 X9 纯电 MPV 上市：标配后轮转向、双腔空悬，售价 35.98 万元起

IT之家 1 月 1 日消息，今晚小鹏汽车首款 MPV 小鹏 X9 正式上市并同步开启交付。作为扶摇架构旗舰车型，小鹏 X9 承接全域 800V、前后一体式铝压铸、XNGP 等扶摇架构核心技术，并成为全球唯一标配后轮转向的 MPV 车型，致力于成为“超智驾大七座”。新车共推出 4 款车型，售 35.98-41.98 万元。

小鹏 X9 长宽高为 5293/1988/1785（mm），轴距为 3160mm。配置方面，新车前排座椅配备头枕音响、10 点座椅按摩；二排座椅支持多向电动调节，配合人体曲线可选六大场景按摩，解锁不同模式；搭配环绕式柔风，配备 23 扬声器 Xopera 音响；支持六音区智能语音识别，以及五温区自动空调。该车还拥有 21.4 英寸家庭娱乐生态屏，搭载 X Free breath 微气候新风系统，拥有“魔方智控冰箱”，支持语音控制开关。

小鹏 X9 采用了 2+2+3 座椅布局，套内面积达到 7.7 平米。第二排为两张独立的座椅，之间有 180mm 宽的通道，方便第三排乘客的进出。同时，新车在第二排座椅还配备了小桌板功能。此外，新车在车顶配有环形灯带。虽然采用了动感的溜背设计，但新车第三排依然有宽裕的头部空间，第三排进出高度达 1315mm。同时，第三排座椅支持一键电动魔术收纳，进一步扩充内部空间，可以实现折叠为后备箱创造大平台。

智能驾驶方面，小鹏 X9 配备了 29 个智能驾驶感知元件，包括前向双激光雷达、摄像头、毫米波雷达、超声波雷等，感知硬件数量在同级车型中领先。该车型还配置了双 Orin-X 芯片，算力达 508Tops，使整个智能辅助驾驶系统能够更快速地做出负责决策，综合效率与性能均得到提升，如超车变道、匝道过弯、限速逻辑等诸多方面的功能优化。

IT之家注意到，小鹏汽车在小鹏 X9 发布会上再度官宣 XNGP 智能辅助驾驶开城进度，继上周开放 27 座城市后，新增全量覆盖 191 城，累计覆盖城市数量达到 243 城。

小鹏 X9 实现了量产的全场景辅助驾驶系统，基于 XNet 2.0 视觉神经网络系统的感知能力，X9 可在不依赖高精度地图的情况下，打造高速和城市、有图和无图的一站式完整智能辅助驾驶体验。

小鹏 X9 座舱搭载骁龙 8295 车规芯片，搭载 XOS 天玑智能座舱系统。该车的 XOS 天玑智能座舱系统服务也得到进化，比如车内首次采用的多任务系统架构，支持导航地图和多种应用的分屏形式，主副驾同时操作也互不干扰。

安全方面，小鹏 X9 采用前后一体式铝压铸车身结构。相比传统钢车身，整车扭转刚度提升 3 倍，弯曲刚度提升 30%；采用前、后一体式铸件，集成 167 个零件，减重 30kg，减重比例 19%，且大幅减少焊缝、焊点，抵御更强冲击；前后一体式压铸件均设计成分段式结构，即前后纵梁中有一段纵梁为型材铝，确保受到撞击时有效缓冲，保护大铸铝件不被直接破坏，并提升可维修性。

底盘方面，小鹏 X9 标配智能双腔空气悬架。智能双腔空气悬架弹簧刚度调节范围提升 40%，悬架行程最大调节范围 90 毫米，过坎冲击强度可降低 25%。小鹏 X9 搭载主动式后轮转向系统，最大转角 5 度，最小转弯半径为 5.4 米。

动力方面，小鹏 X9 配备了前后双电机，最大功率分别为前 235kW 后 135kW，最大扭矩 640N・m，零百加速仅 5.7s，最高车速 200km/h。配备 84.5kWh 与 101.5kWh 电池组，CLTC 纯电续航里程提供 610km、640km 与 702km 三种。新车标配 800V 高压 SiC 碳化硅平台，充电 10min 续航增加 300km。

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