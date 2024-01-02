三星半导体雄心勃勃：去年亏损 13 万亿韩元，今年目标增至 11.5 万亿韩元

IT之家 1 月 2 日消息，根据韩媒 hankyung 爆料，三星半导体（DS）部门今年设定了雄心勃勃的业务目标，营业利润目标计划达到 11.5 万亿韩元（IT之家备注：当前约 630.2 亿元人民币）。

图源：三星

证券公司还预估三星电子总营业利润为 33.81 万亿韩元，意味着 DS 部门的营业利润将占三星电子总营业利润的三分之一。

三星 DS 部门在 2023 年的营业利润预估亏损 13 万亿韩元（当前约 712.4 亿元人民币），而今年的目标是 11.5 万亿韩元，意味着增加接近 25 万亿韩元。

三星 DS 部门的高预期主要受 DRAM 和 NAND Flash 价格连续三个月上涨等诸多因素影响，由于制造商减产和降低库存，供过于求的局面已经得到解决，主要来自智能手机和个人电脑公司的订单已经恢复。

此外，三星正积极推进高带宽内存（HBM）市场的发展，而且近日和 Red Hat 合作，让 CXL 内存通过了验证。

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