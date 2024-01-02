外媒统计苹果今年“不会更新的产品线”：iPhone SE 4 手机、AirTag 2 追踪器等在列

IT之家 1 月 2 日消息，外媒 macrumors 今天对苹果公司“预计不会在 2024 年推出的产品”进行总结，主要涉及“iPhone SE 4 手机”、“AirTag 2 追踪器”、“换用 Micro-LED 显示屏的 Apple Watch Ultra”等设备及传言中的可折叠 iPad / iPhone。

IT之家整理相关内容如下：

iPhone SE 4 手机

虽然之前有传言称苹果公司计划在 2024 年公布 iPhone SE 4，但现在人们普遍预计该公司将在 2025 年推出这款手机。

▲ 图源 外媒 macrumors（下同）

现款 iPhone SE 3 发布于 2022 年 3 月，此前有消息称苹果公司将为 iPhone SE 4 换用“全面屏”设计，这款手机整体将基于 iPhone 14 打造，配备“面容 ID”、“操作按钮”、“USB-C”等特性。

AirTag 2 追踪器

外媒提到，AirTag 2 追踪器最快将在今年第四季度启动生产，郭明錤日前发布的预测中也表明苹果公司计划在 2025 年正式发布 AirTag 2。

换用 Micro-LED 屏幕的 Apple Watch Ultra 手表

此前有消息表明苹果将在今年推出换用 Micro-LED 屏的 Apple Watch Series 10 手表，该公司同时计划在 2025 年底为 Apple Watch Ultra 手表也换上 Micro-LED 屏。

苹果现款 Apple Watch Ultra 采用 OLED 屏，尺寸为 1.93 英寸，据IT之家此前报道，TrendForce 宣称，换用 Micro-LED 后，新款 Apple Watch Ultra 屏幕尺寸相比现款将增大 10 % 至 2.12 英寸，相关面板将由德国 ams OSRAM（艾迈斯欧司朗）和韩国 LG 提供。

iMac Pro

有传言称苹果公司仍在开发一款“高端”iMac Pro 机型，该机型配备 32 寸 Micro-LED 屏幕及“更多接口”。

不过苹果公司公关代表 Starlayne Meza 此前曾称“苹果公司不会生产配备 Apple 芯片的 27 英寸 iMac”，因此苹果公司是否最终会推出这样一款 32 英寸 iMac Pro“依然是迷”。

可折叠 iPad / iPhone

郭明錤及显示器分析师 Ross Young 此前均声称，苹果预计将在 2025 年后推出可折叠 iPad / iPhone，当前苹果正专注于为 iPad 换用 OLED 显示屏，至少“还需要几年才会转向可折叠 iPad”。

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