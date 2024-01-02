苹果 iPhone 15 Pro 现品控问题，消息称部分用户手机后玻璃盖板有粘合剂渗出

IT之家 1 月 2 日消息，据 Reddit 平台消息，目前有多名美国消费者在自己的苹果 iPhone 15 Pro 手机上遇到了“后盖漏胶问题”，用户们注意到自己的手机后玻璃盖板中正渗出粘合剂。

用户“mr_rakue”在平台发布贴图并声称自己的 iPhone 15 Pro 边框部分似乎“有某种粘合剂沿着边缘渗出”，他表示“感觉手机后背板像是一张正在剥落的贴纸”。

▲ 图源 Reddit 用户“mr_rakue”（下同）

另一位用户“JDT33658”也声称自己的 iPhone 15 Pro 有类似的问题，他跟帖称自己把手机带到 Apple Store 后被告知“手机用于固定后玻璃面板的粘合剂没有被正确涂抹”，并成功更换了一部新机。

IT之家同时发现，还有一位名为“TheManchot”的用户也表示自己遇到了同样的情况，他表示用户不应当用手抠渗出的粘合剂，如果实在碍眼“可以使用剃须刀片小心地切掉渗出的粘合剂部分”，以防破坏手机的 IP68 防水，或直接前往 Apple Store 更换新机“一劳永逸”。

正在使用苹果 iPhone 15 Pro 手机的小伙伴们有遇到相关问题吗？

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