年赚 850 亿美元，苹果服务业务 2024 年面临新挑战

IT之家 1 月 2 日消息，美国和欧盟当局计划在未来几个月制定和实施一系列监管决定，导致苹果在 2024 年面临法律清算，将影响年营收 850 亿美元（IT之家备注：当前约 6052 亿元人民币）的服务业务。

针对谷歌的反垄断调查

报道称谷歌于 2021 年向苹果支付了超过 260 亿美元，让谷歌搜索成为苹果设备的默认搜索引擎。

据独立分析师埃里克-塞弗特（Eric Seufert）称，这些付款占苹果服务部门年收入的四分之一。

如果谷歌败诉，意味着谷歌将停止向苹果支付这些费用，从而造成重大的财务影响。

针对 App Store 的审查

美国、欧盟和日本都加强了对苹果 App Store 的审查力度，苹果公司甚至为了迎合欧盟新规，被迫做出开放侧载，允许运行第三方应用商城的决定。

如果调整生效，那么势必影响 App Store 的收入，30% 佣金无法有效推行。

乔纳森・坎特（Jonathan Kanter）是美国司法部反垄断部门的负责人，他一直明确表示要对美国大公司提起诉讼。

他的部门多年来一直在调查苹果公司的 App Store 政策，现在“火力全开”，有可能对苹果公司提起诉讼。

投资者

对于投资者来说，围绕这些法律和监管行动的不确定性给评估苹果业务的潜在风险带来了挑战。

深水资产管理公司（Deepwater Asset Management）管理合伙人吉恩・蒙斯特（Gene Munster）认为，投资者应该认真对待这些事态发展。

最高法院将审查一起与 App Store 政策有关的案件，这将为苹果面临的一系列挑战雪上加霜。

苹果提高订阅价格

只要用户继续愿意为服务付费，苹果会进一步扩充和推动服务业务发展。最近，苹果公司在加拿大和其他地区全面提高了订阅价格。

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