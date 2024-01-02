华为余承东：2024 年是原生鸿蒙的关键一年

IT之家 1 月 2 日消息，今日，华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东发布全员信称：2024 年是原生鸿蒙的关键一年，我们要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。余承东强调，要构建强大的鸿蒙生态，拉动中国电子工业崛起，开启终端未来大发展的新十年。

去年 9 月，华为宣布全新 HarmonyOS NEXT 蓄势待发，鸿蒙原生应用全面启动。近几个月来，国内互联网大厂和头部企业纷纷宣布启动鸿蒙原生应用开发。目前已经有包括爱奇艺、支付宝、美团、米哈游、B站、高德地图在内的数百家头部合作伙伴宣布启动鸿蒙原生应用开发，涵盖出行、社交、游戏、办公、购物、生活、教育等 18 个领域，鸿蒙新生态版图已经基本完善。

据介绍，全新 HarmonyOS NEXT 开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。

IT之家附余承东新年信全文：

不经黑夜，不到黎明，通向胜利的路，绝不是一帆风顺的。过去几年，面对一轮又一轮的制裁打压，顽强的终端将士没有浪费这一场危机的机会，反而迸发出了更大的能量，相信办法总比困难多，学会开逆风船。在公司及各兄弟部门的鼎力支持下，我们同心聚力，越战越勇，突出了重围，捍卫了铁军的荣光。

没有等出来的未来，只有闯出来的明天。2023 年 8 月，先锋计划启动，Mate60 系列、Mate X5 跨山越海而来，卫星通话、灵犀通信、昆仑玻璃、华为影像 XMAGE 等成为消费者钟爱的核心卖点；WATCH GT 4 上市三个月全球发货量突破 250 万台，平板全球累计发货量超 1 亿台；接入鸿蒙的设备数量超过 7 亿台，原生鸿蒙生态迎来开局之年，头部互联网应用纷纷加入，掀起了鸿蒙千帆起的开发热潮；成功推出全新高端品牌 ULTIMATE DESIGN 非凡大师，讲述“不是天生非凡，而是敢于非凡”的品牌故事；

智选车逆风翻盘、绝地反击，问界新 M7 上市两个半月大定突破 10 万台；全屋智能作为新产业，实现全年贡献利润转正；高端耳机和智慧屏获得很高的用户满意度；海外市场持续聚焦，经营大幅改善，高端品牌心智也得到显著提升。

“天地间任我展翅高飞，谁说那是天真的预言。”

9 月 25 日的秋季新品发布会上，当我们的同事、花粉和合作伙伴站在台上，举起手机点亮闪光灯，高唱《光辉岁月》时，相信很多人跟我一样，心中充满感动和感恩。感恩每一位敬业可爱的终端员工、默默支持的华为家属、拼死相救的兄弟部门同事、协力同行的合作伙伴，感恩每一位帮助过我们的人。

在 2020 年的开发者大会上，我们说：没有人能够熄灭满天星光，我们始终坚信，希望的星星之火，可以燎成熊熊的胜利之光。极端困难的这几年，亿万消费者和我们一路同行，为我们点亮了星星之火，激励着我们前行。他们之中，有的为了等待我们，坚持几年不换手机，在先锋计划发布后，第一时间排着长队去门店支持我们；有的自发向身边人推荐华为 + 8、+N 的产品；有的化身最强客服，帮亲朋好友解决使用华为产品遇到的问题。这些热爱汇聚在一起，给了我们巨大的信心和底气，支撑着我们携手全球渠道、供应商和合作伙伴，共同迈过寒冬，迎来了春暖花开。

终端一直是一支敢于创新、敢于胜利的铁军。十年来引领了很多个行业第一，推出了许多领先的产品和技术。

未来十年，我们仍然要坚持智慧全场景战略，敢于取舍，坚持产业聚焦、产品聚焦、特性聚焦，为消费者打造有竞争力的、极致体验的产品和服务。

我们将继续加大研发投入，从根技术上突破，通过软硬芯云垂直整合，AI 能力的构建和应用，基于统一底座，围绕个人智能化、办公智能化、出行智能化、全屋智能化四大场景，用王者产品和全场景极致体验服务用户。手机要聚焦六大核心功能，做强长板，做到世界领先；+8 产业要提升产品力和品牌价值，与手机紧密联动，打造爆款，围绕核心刚需场景构建协作互通的极致体验，PC 要解决关键技术和生态问题，抓住机会，迅速上量，扩大规模；智选车业务利用华为多年的技术积累和管理能力，帮助车企造好车、卖好车，建立鸿蒙智行生态联盟，实现商业成功。

我们基于未来趋势构建能力，优化零售运营模式和作战组织，建立线上、线下协同的渠道和零售体系，帮助有能力、有潜质的零售商和渠道商做大做强，一起“多打粮食”。中国区要抓住机会，开启全面战略反攻，手机继续扩大规模，融合产品全面领先，新业务跨越式发展。海外要面向未来做好准备，寻求突围，重点国家在稳健增长的基础上，持续建设高端的品牌心智。

2024 年是原生鸿蒙的关键一年，我们要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗，通过技术创新、产品创新和商业模式创新，鸿蒙将为消费者提供高端精致、简单易用、极致流畅、纯净安全的体验；通过操作系统层面的整合，关键能力底层化、通用能力全局化，推动中国产业高质量发展。路线确定之后，干部是决定性因素。打造一支有大局观、有信念、有纪律、有强大学习能力、有系统性思维、作风硬朗、能打硬仗胜仗的干部队伍，为全面战略反攻做好准备。干部如猛虎下山，带领团队克服困难向前冲，面对业务的不断变化和挑战，不为困难找理由，只为成功找方法，持续夯实经营意识，提升经营能力，强化商业结果导向。全体终端员工要保持清醒、戒骄戒躁，继续聚焦本职工作，坚持以消费者为中心，扎扎实实做好产品和服务。守住品德和作风底线，诚实守信，合规经营，不在新征程上掉队。自信可以改变未来。终端团队是有理想、有追求的，始终敢于做别人想不到的事、能想到但做不到的事，甚至是不敢想的事，敢于创新引领行业发展。这几年的磨炼，更加证明了我们是一支经得起考验、能打硬仗的铁军。

终端十年 2C 转型，走上了发展的快车道，又在经历 A 国多轮制裁的极端困难后，顽强地活了下来。如今终于重返赛道，那些打不死我们的，只会让我们更强大！新起点，再出发，构建强大的鸿蒙生态，拉动中国电子工业崛起，胸怀王者气，奋勇拼搏，开启终端未来大发展的新十年！

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