首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 鸿蒙之家>鸿蒙新闻

华为 WATCH 3 / Pro / new 智能手表开启鸿蒙 HarmonyOS 4 Beta 测试招募

2024/1/2 16:05:01 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：
感谢IT之家网友 淹不死的鱼 的线索投递！

IT之家 1 月 2 日消息，华为官方今日宣布：HUAWEI WATCH 3 系列产品开启 HarmonyOS 4 花粉 Beta 版尝鲜用户招募，包括华为 WATCH 3 / WATCH 3 Pro / WATCH 3 Pro new 三款机型。

报名方式（基线 3.0.0.370）：

  • 1）请通过华为手机 / 平板，打开“我的华为 / 服务 App > 首页 > 升级尝鲜 ”，根据提示进行报名即可。

  • 2）若无华为手机或平板，请通过微信小程序 > 我的华为 > 点击首页“华为 WATCH 3 系列 HarmonyOS 4 花粉 Beta 版”报名。

  • 招募时间：2023 年 1 月 2 日 ——2023 年 1 月 9 日 15:00（北京时间）

  • 审核周期：预计 1 月 16 日前完成所有报名用户审核。华为手机 / 平板报名用户可以在“【我的华为 / 服务】App > 首页 > 右上角消息图标 > 我的消息”或关注报名页面的审核状态；“我的华为”小程序报名用户可以留意邮件信息（审核结果会发送至报名时填写的邮箱内）。因报名审核和版本推送时间周期较长，可能会影响您的报名体验，如您介意，请耐心等待后续商用版本。

  • 版本推送时间：本次采用边审核边推送的方式，预计一周内开始首批推送，华为会依据各产品版本进度逐步分批推送。（具体推送时间请以官方公告为准）

IT之家提醒，log 版本和 nolog 版本只允许报名 1 个，最终入选成功的用户在整个尝鲜活动期间 log 和 nolog 版本不可相互更改。log 用户在整个尝鲜活动期间都是 log 版本，一般会贯穿花粉 Beta 版、公测版、正式版、全网推送版；Beta 尝鲜结束后会给 log 版本用户推送 nolog 版本。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：华为鸿蒙HUAWEI WATCH 3

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用