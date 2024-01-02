华为 WATCH 3 / Pro / new 智能手表开启鸿蒙 HarmonyOS 4 Beta 测试招募

审核周期：预计 1 月 16 日前完成所有报名用户审核。华为手机 / 平板报名用户可以在“【我的华为 / 服务】App > 首页 > 右上角消息图标 > 我的消息”或关注报名页面的审核状态；“我的华为”小程序报名用户可以留意邮件信息（审核结果会发送至报名时填写的邮箱内）。因报名审核和版本推送时间周期较长，可能会影响您的报名体验，如您介意，请耐心等待后续商用版本。