华为 WATCH 3 / Pro / new 智能手表开启鸿蒙 HarmonyOS 4 Beta 测试招募

IT之家 1 月 2 日消息，华为官方今日宣布：HUAWEI WATCH 3 系列产品开启 HarmonyOS 4 花粉 Beta 版尝鲜用户招募，包括华为 WATCH 3 / WATCH 3 Pro / WATCH 3 Pro new 三款机型。
报名方式（基线 3.0.0.370）：
1）请通过华为手机 / 平板，打开“我的华为 / 服务 App > 首页 > 升级尝鲜 ”，根据提示进行报名即可。
2）若无华为手机或平板，请通过微信小程序 > 我的华为 > 点击首页“华为 WATCH 3 系列 HarmonyOS 4 花粉 Beta 版”报名。
招募时间：2023 年 1 月 2 日 ——2023 年 1 月 9 日 15:00（北京时间）
审核周期：预计 1 月 16 日前完成所有报名用户审核。华为手机 / 平板报名用户可以在“【我的华为 / 服务】App > 首页 > 右上角消息图标 > 我的消息”或关注报名页面的审核状态；“我的华为”小程序报名用户可以留意邮件信息（审核结果会发送至报名时填写的邮箱内）。因报名审核和版本推送时间周期较长，可能会影响您的报名体验，如您介意，请耐心等待后续商用版本。
版本推送时间：本次采用边审核边推送的方式，预计一周内开始首批推送，华为会依据各产品版本进度逐步分批推送。（具体推送时间请以官方公告为准）
IT之家提醒，log 版本和 nolog 版本只允许报名 1 个，最终入选成功的用户在整个尝鲜活动期间 log 和 nolog 版本不可相互更改。log 用户在整个尝鲜活动期间都是 log 版本，一般会贯穿花粉 Beta 版、公测版、正式版、全网推送版；Beta 尝鲜结束后会给 log 版本用户推送 nolog 版本。
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