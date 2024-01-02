平均速率 390Mbps：华为、河北联通合作，京雄高铁实现 5G FDD+TDD 双层网协同商用部署

IT之家 1 月 2 日消息，据“华为无线网络”官方公众号今晚推文，近日河北联通联合华为在京雄高铁成功实现了 5G FDD+TDD 双层网协同商用部署，这是首次在时速 310km/h的京雄高铁列车上进行 5G 双层网协同商用测试，峰值速率 710Mbps，相比单层网提升近 3 倍。

华为方面表示，此次测试成功标志着我国在高速铁路 5G 网络建设方面取得了重大突破。据介绍，此次测试选取京雄高铁廊坊至霸州段线路进行 5G FDD+TDD 双层网络载波聚合（CA，Carrier Aggregation）验证，总里程约 16 公里。

此次测试在该区间段内原有 FDD 2.1G 信号覆盖的基础上，叠加了 TDD 3.5G 信号覆盖，通过载波聚合技术来提高网络速度、容量。

此外，此次测试采用了 HyperCell 组网技术，最大支持 12 个小区合并为一个 HyperCell，以应对由于用户高速移动导致的小区间切换频繁、语音中断和视频卡顿问题。

测试结果显示，京雄高铁在 2.1G+3.5G 双层网部署下（2.1G 为 20M 带宽，3.5G 为 100M 带宽），用户体验平均速率可达 390Mbps，号称“相较业界相同带宽下的性能指标领先 30%”。

据IT之家此前报道，北京至雄安新区城际铁路于 2020 年 12 月 27 日实现全线贯通，北京西站至雄安新区间最快旅行时间 50 分钟，大兴机场至雄安新区间最快 19 分钟可达。

这条铁路沿线设立北京西站、北京大兴站、大兴机场站、固安东站、霸州北站、雄安站共 6 座车站，线路全长 91 公里，最高设计时速 350 公里。

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