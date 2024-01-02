12 年老机吃上安卓 14：三星 Galaxy S III / Note II 手机现可刷入 LineageOS 21

IT之家 1 月 2 日消息，继 2022 年吃上基于安卓 13 的 LineageOS 20 之后，两款 2012 年发布的“上古”机型三星 Galaxy S III 和 Galaxy Note II 现在可以刷入基于安卓 14 的 LineageOS 21 了。

开发者 html6405 在 XDA 论坛为这两款“老爷机”推出了非官方的安卓 14 第三方 ROM。IT之家汇总当前可用及不可用的功能如下：

可用功能：引导、音频、蓝牙、图形、摄像头、传感器、NFC、Wi-Fi、GPS、USB、视频播放（软硬解）、通过 USB 联网、RIL、OTA 更新、通过 Wi-Fi 和蓝牙联网、签名欺骗等等

不可用功能或 bug：通话中的蓝牙音频、存储加密、网络监控（由于缺少 eBPF）、概率性重启

三星 Galaxy S III 于 2012 年发布，采用 4.8 英寸显示屏，分辨率为 1280x720，搭载 1.4GHz 四核 Exynos 4412 处理器，800 万像素摄像头以及 190 万像素前置摄像头。

三星 Galaxy Note II 配备了一块 5.55 英寸 HD Super AMOLED 屏，分辨率为 720*1280。该机搭载了主频为 1.6GHz 的四核处理器，拥有 2GB 内存以及 Android 4.1 系统。

据IT之家此前报道，为上述两款当年的旗舰机型开发 LineageOS 20 的也是这位开发者。该版本的 alpha 测试版中，NFC、电话中的蓝牙音频、网络监控和 SD 卡等功能无法使用。但是，大多数其他功能应该按预期工作。

三星 Galaxy S III 的 Android 14：点此查看

三星 Galaxy Note II 的 Android 14：点此查看

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