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2025 年上映，消息称杰克・布莱克将参演《我的世界》电影

2024/1/3 8:00:33 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 1 月 3 日消息，根据 Deadline 媒体报道，知名喜剧演员杰克・布莱克（Jack Black）将参演《我的世界》电影。

《我的世界》电影由贾里德・赫斯（Jared Hess）执导，其他演员还包括其他演员艾玛・迈尔斯（Emma Myers）、丹妮尔・布鲁克斯（Danielle Brooks）和塞巴斯蒂安-尤金-汉森（Sebastian Eugene Hansen），计划 2025 年 4 月 4 日上映。

IT之家注：杰克・布莱克 1969 年 8 月 28 日出生在加利福尼亚圣莫尼卡。

2005 年影片《金刚》中，他所出演的导演让他的演技得到了进一步的肯定。2008 年，他为风靡全球的《功夫熊猫》主角“阿波”配音，还在《热带惊雷》中过了一把恶搞瘾。

图源：WikiMedia

布莱克于 2023 年在《超级马力欧兄弟大电影》中为酷霸配音；此外他还在 Gearbox 的《无主之地》系列游戏改编电影中，为充满笑料的机器人 Claptrap 配音，该片将于 2024 年 8 月上映。

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关键词：电影我的世界

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