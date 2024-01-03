科技昨夜今晨 0103：特斯拉 2023 全年交付 180.86 万辆，同比增 38%；1 月 2 日起无人机需实名登记“身份证”；问世 95 年，黑白版米老鼠进入公有领域

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 1 月 3 日星期三，今天的重要科技资讯有：

1、荣耀 Magic6 系列手机外观设计亮相：海湖青配色、“枕形”摄像头

荣耀 Magic6 系列手机将于 1 月 11 日发布，荣耀终端有限公司 CEO 赵明 1 月 2 日提前晒出了新机的外观图。>> 查看详情

2、问世 95 年，黑白版米老鼠进入公有领域：相关游戏 / 电影纷纷上马

时间迈入 2024 年，米老鼠（Mickey Mouse）等 95 年前的作品进入公有领域，意味着任何人可以不用担心收到任何版权索赔的情况下，自由使用这些内容。

需要注意的是，网民只可以使用 1928 年《威利号汽船》（Steamboat Willie）的黑白船长特定版本，而不是今天穿着鲜红裤子和有卡通声音的现代版米奇与米妮。>> 查看详情

3、供应链消息称苹果 Vision Pro 头显 1 月 27 日在美国上市，索尼为屏幕“第一供方”

据“华尔街见闻”报道，供应链消息称苹果 Vision Pro 头显预计将在 1 月 27 日于美国市场上市。现款苹果 Vision Pro 头显使用 OLEDoS（硅基 OLED）屏幕，使用“彩色滤光片（CF）+ WOLED 方案”，WOLED 发出白光后通过 RGB 彩色滤光片产生色彩，目前索尼为苹果 Vision Pro 头显的“一供”，而“二供”据称来自一家“匿名中国公司”，该公司将成为 Vision Pro“能否扩大产能的关键”。>> 查看详情

4、中国东航 1 月 2 日接收第四架 C919 国产大飞机

据财联社报道，从中国东航处获悉，中国东航 1 月 2 日新接收第四架 C919 大型客机（飞机编号：B-919E）。该架 C919 客机于 2024 年元旦前夕在中国商飞完成有关交付手续，正式加入东航机队。>> 查看详情

5、2023 全球高端手机战报：苹果 71% 独占鳌头、三星 17% 排第二、华为 5% 强势回归

根据市场调查机构 Counterpoint Research 公布的最新预告报告，2023 年高端手机（批发价超过 600 美元）销量同比增长 6%，创下新纪录。

细分到品牌方面，苹果仍是高端市场无可争议的领导者。不过由于华为 Mate 60 系列的发布，苹果今年的份额有所下降；三星凭借着 Galaxy S23 和可折叠系列，获得了更多份额，可折叠手机也已成为高端市场的差异化产品。>> 查看详情

6、1GB 电影上传至中国空间站仅需 1 秒，我国在太空已实现 10G 量级激光通信速率

国星宇航执行副总裁赵宏杰博士表示，目前我国在太空中已经实现了 10G 量级的激光通信速率。“举个例子，一部 1GB 的电影，我们只需不到 1 秒钟就可以从地面完成到中国空间站的传输。”>> 查看详情

7、1 月 2 日起无人机需实名登记“身份证”，适飞高度不超 120 米

据大疆官网新闻稿，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》目前已经正式实施，该条例规定了“飞行民用无人驾驶航空器”（以下简称无人机）应进行实名注册登记，并规范了无人机飞行高度及飞手的责任范围。

在《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》下，微型无人机适飞高度不超过 50 米，轻、小型无人机适飞高度不超过 120 米；中、大型无人机无适飞空域。>> 查看详情

8、小米公司发言人：网传“小米汽车产业链”图片内容至少 50% 完全错误

@小米公司发言人 1 月 2 日发文称：我们最近关注到一张关于小米汽车产业链的图片，经核实，其中内容至少有 50% 完全错误。>> 查看详情

9、特斯拉 2023 年第四季度交付 48.45 万辆汽车，全年交付 180.86 万辆同比增 38%

特斯拉汽车 1 月 2 日宣布，2023 年第四季度生产 494989 辆汽车，交付 484507 辆；2023 年共计交付 1808581 辆汽车。

其中，特斯拉的两款走量车型 Model 3 / Y 在该季度的交付量为 461538 辆，产量为 476777 辆。2023 年，特斯拉一共生产了 1775159 辆 Model 3 / Y，交付了 1739707 辆 Model 3 / Y。>> 查看详情

10、网友催小米汽车公布价格，雷军：50 万以内有对手吗？

1 月 2 日小米创办人、董事长兼 CEO 雷军在微博发文称，“小米 SU7，同档谁与争锋？”对此网友称不知道同档对手是谁，并催促雷军尽快公布小米汽车售价，对此雷军回应称：“50 万以内，有对手吗？”>> 查看详情

11、华为余承东：2024 年是原生鸿蒙的关键一年

1 月 2 日，华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东发布全员信称：2024 年是原生鸿蒙的关键一年，我们要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。余承东强调，要构建强大的鸿蒙生态，拉动中国电子工业崛起，开启终端未来大发展的新十年。>> 查看详情

12、乐视官宣今年春节提前 2 天放假：共计 10 天，此前已推行四天半工作制

@乐视视频 1 月 2 日通过官微发布全员信，信中宣布：2024 年春节假期除国家规定休假 8 天外，公司统一安排休 2 天法定年假，具体放假时间为 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 17 日，共计 10 天。>> 查看详情

13、B站 2023 年度百大 UP 主名单公布

B站（哔哩哔哩）1 月 2 日正式公布了 2023 百大 UP 主名单。今年，B站依然延续了近两年的评选标准，从创作的「专业性、影响力、创新性」三个维度，综合评选出了 2023 年度百大 UP 主。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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