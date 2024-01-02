特斯拉 2023 年第四季度交付 48.45 万辆汽车，全年交付 180.86 万辆同比增 38%

IT之家 1 月 2 日消息，特斯拉汽车今日宣布，2023 年第四季度生产 494989 辆汽车，交付 484507 辆；2023 年共计交付 1808581 辆汽车。

其中，特斯拉的两款走量车型 Model 3 / Y 在该季度的交付量为 461538 辆，产量为 476777 辆。2023 年，特斯拉一共生产了 1775159 辆 Model 3 / Y，交付了 1739707 辆 Model 3 / Y。

特斯拉在其官方新闻稿中表示，公司将在美国中部时间 1 月 24 日公布其 2023 年第四季度财报和全年财报，届时还将一并公布净收入和现金流业绩。同时，特斯拉管理层将在当天下午 4:30 举行现场问答的网络直播。

据IT之家此前报道，市场研究公司 CFRA Research 高级分析师加勒特・纳尔逊 （Garrett Nelson）曾表示：“就特斯拉的单季交付量而言，第四季度通常是一年中最多的，我们预计今年将再次出现这种情况。”彭博社调查的分析师先前预测表示，特斯拉在该季度可能交付了近 48.32 万辆汽车。

IT之家附目前已公布 2023 年 12 月 / 全年销量的车企：

上汽集团 2023 年销售新能源车 112.3 万辆，位居中国车企第二，12 月份新能源销量达 21.9 万辆。上汽大众单月销量达 20,538 辆，ID. 家族 12 月销售 1.9 万辆汽车，2023 年累计 10.97 万辆。上汽通用 2023 年新能源车销量首次达到 100000 辆，同比增长 125.2%；12 月销量达到 18911 辆，同比增长 312.4%。上汽通用五菱 2023 年 12 月销量 201666 台环比增长 26%，全年销量 1403066 台。智己汽车 12 月销量达 10412 台，创历史新高。

广汽本田 2023 年销量超过 64 万辆，同比下降约 13.5%

长城汽车 2023 年海外销量首破 30 万辆，累计破 140 万辆。长城汽车 12 月新能源乘用车销售 29816 辆，同比增长 168.59%；2023 全年销售 261546 辆，同比增长 98.39%。魏牌新能源 12 月终端零售量 4808 台，环比增长 65.96%。

广汽埃安 12 月销量 45947 辆，同比增长 53%；2023 年销量 480003 辆，同比增长 77%。广汽埃安 2023 全年累计销量超 48 万辆，同比增长 77%。

红旗品牌 2023 年零售销量突破 37 万辆，同比增长 29.5%，其中新能源零售销量突破 8.5 万辆，同比增长 135%。

一汽丰田 2023 零售销量 800018 辆，同比增长 4.1%，产量 802666 台。

岚图汽车 12 月销量 10017 辆，同比增长 479%；2023 全年销量 50552 辆，同比增长 160%。

极氪汽车 12 月交付量为 13476 辆，同比增长 18.9%；全年累计交付量达 118685 辆，同比增长 65%。

理想汽车 12 月交付 50353 辆同比增长 137.1% 成功突破五万辆，2023 年累计交付 37.6 万辆。

一汽奔腾 2023 全年累计销量 120666 辆，同比增长 59.4%。

零跑汽车 12 月交付 18618 台，同比增长 119%；2023 年累计交付 144155 台，同比增长超 29%。

小鹏汽车 12 月共交付新车 20,115 台，同比增长 78%，全年总交付突破 14 万。

赛力斯汽车 12 月销量 31490 辆，同比增长 210.03%。2023 年累计销量 106703 辆，同比增长 33.31%。AITO 问界系列 12 月交付新车 24468 辆环比增长 29.96％，2023 全年累计交付 94380 辆。

蔚来汽车 12 月交付 18012 辆汽车，同比增长 13.9%；2023 年总计交付 160038 辆，同比增长 30.7%。

比亚迪 12 月新能源汽车销量 34.1 万辆，2023 年累计销量 302.44 万辆，同比增长 62.3%。

吉利汽车 2023 年 12 月销量为 150,453 部，同比增长约 3%。全年销量为 1,686,516 部，同比增长约 18%。吉利银河 12 月销售 12088 辆新车

哪吒汽车 2023 年全系交付 127496 台，累计销量突破 38 万台。

北汽新能源 2023 年销量 9.2 万辆，同比增长 84%。其中极狐汽车全年累计销量达 30,016 台，同比增长 138%。

长安汽车今日公布最新数据显示，2023 年全年销量超 255 万辆，其中自主品牌新能源汽车销量超 47 万辆，自主品牌海外销量超 23 万辆。深蓝汽车 12 月交付量为 18338 辆；2023 年全年累计交付达 136912 辆。

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