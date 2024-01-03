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摩托罗拉 moto razr 40 Ultra 柔和桃限定版折叠屏手机 1 月 11 日开售

2024/1/3 11:40:00 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 1 月 3 日消息，摩托罗拉官方今日宣布，moto razr 40 Ultra 柔和桃限定版折叠屏手机将于 1 月 11 日正式开售，暂未公布首发价。作为参考，目前另一款“非凡洋红限定版”为 5399 元。

IT之家注：柔和桃（13-1023 Peach Fuzz）是今年的 Pantone 2024 年度流行色，一种游走于粉红与橙色之间的色调，被描述为「天鹅绒般的温柔桃色，有着极具包容性的寓意」，传达了我们希望亲近所爱的人的愿望，以温暖欢迎的拥抱，激发同情心和同理心。

据介绍，Peach Fuzz 柔和桃配色是一种疗愈人心、传达内心善意的蜜桃色调，柔和地依偎在粉红色和橘色之间，散发清新的柔和感受，含蓄又不失感性。

从官方公布的海报来看，moto razr 40 Ultra 限定版下半部采用素皮材质，印有 moto logo 和 razr 字母，转轴处为 PANTONE 和 Peach Fuzz 标志，上半部分则是常规的副屏。目前尚不清楚这款限定机型的具体配置，暂时可以参考常规版本。

参数方面，moto razr 40 Ultra 搭载骁龙 8 + 处理器，配备 3.6 英寸外屏，支持最高 144Hz 刷新率，内屏为 6.9 英寸 OLED 屏，支持 1-165Hz LTPO 刷新率。此外，该机内置 3800mAh 电池，支持 33W 有线快充、5W 无线充电，后置 12M 主摄像头 f1.5、13M 微距 / 广角摄像头 f2.2。

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关键词：摩托罗拉moto razr 40 Ultra手机

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