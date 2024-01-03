TechInsights：华为鸿蒙 HarmonyOS 今年将取代苹果 iOS 成为中国第二大智能手机操作系统

IT之家 1 月 3 日消息，华为互动媒体军团 CEO、华为终端云服务互动媒体 BU 总裁吴昊上个月透露，鸿蒙生态的设备数量已经超过 7 亿，华为已经与包括游戏、社交通讯、出行导航、商务办公、旅游住宿等在内的 18 个领域的开发者及伙伴展开鸿蒙原生应用全面合作。

今日，研究机构 TechInsights 发布预测报告称，华为 HarmonyOS 将在 2024 年取代苹果 iOS 成为中国第二大智能手机操作系统。

TechInsights 预测，2024 年全球智能手机销量将同比反弹 + 3%。安卓和苹果 iOS 将继续在全球范围内保持双雄地位，但在中国市场上的份额将被华为鸿蒙操作系统蚕食。

TechInsights 称，华为鸿蒙 HarmonyOS 预计将在 2024 年实现下一个里程碑，届时，不兼容安卓的修订版 HarmonyOS NEXT 将投入商业运营。

报告还表示，华为一直受到麒麟 9000s 芯片组供应紧张的困扰，但 TechInsights 预计这一限制可能会在接下来的几个月里得到缓解。“在这种情况下，我们相信华为在 2024 年将坚实复苏，并重新洗牌中国智能手机操作系统市场，夺取苹果和安卓厂商的份额。”

据IT之家 2023 年 9 月报道，在华为全场景新品发布会上，余承东正式宣布鸿蒙下一个版本 HarmonyOS NEXT 蓄势待发，鸿蒙原生应用全面启动。余承东表示，鸿蒙原生应用将带来移动应用生态的历史性跨越，更流畅、更智能、更安全。

华为终端 BG 首席运营官何刚 1 月 1 日发文称：“刚刚过去的 2023 年，是不平凡的一年，也是鸿蒙原生应用的开局之年；今天，是 2024 年的第一天，这一年将是鸿蒙生态全面进化的关键一年。”

近几个月来，国内互联网大厂和头部企业纷纷宣布启动鸿蒙原生应用开发。目前已经有包括爱奇艺、支付宝、美团、米哈游、B站、高德地图在内的数百家头部合作伙伴宣布启动鸿蒙原生应用开发，涵盖出行、社交、游戏、办公、购物、生活、教育等 18 个领域，鸿蒙新生态版图已经基本完善。

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