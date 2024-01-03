Vizio 同意支付 300 万美元和解金，了结“虚假宣传”电视刷新率诉讼

IT之家 1 月 3 日消息，Vizio 近日同意支付 300 万美元（当前约 2142 万元人民币）和解金，从而了结关于“虚假宣传”电视刷新率的集体诉讼。

这起集体诉讼最早可以追溯到 2018 年，消费者在选购 Vizio 电视时，产品包装宣传为 120Hz，而实际电视面板屏幕刷新率为 60Hz。

这起集体诉讼原本计划 2024 年 3 月开庭，不过 Vizio 还是同意提前和解。根据该律师事务所提供的信息，这家电视制造商同意停止使用“有效刷新率”作为广告策略。

刷新率是单位时间内电子束对于屏幕的图像重新扫描次数，刷新率越高，相对地画面就越稳定，图形效果就更加流畅。

不过电视厂商通过 HSR / DLG 技术，类似于隔行扫描等取巧的方式，在进行显示的时候一次性扫描两行，让两行的显示内容一致，这样虽然显示效率与逐行扫描一致，但是由于信息量减半导致清晰度会减半，进而会导致分辨率降低，实现“假高刷”。

本次理赔对象是在 2014 年 4 月 30 日之后购买的电视用户，具体金额取决于实际提出的索赔数量，可以申请最高 50 美元（IT之家备注：当前约 357 元人民币）的赔偿。

遗憾的是，申请仅限于加利福尼亚州，而且用户必须在 2024 年 3 月 30 日之前提出申请。

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