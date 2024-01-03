小米隐藏式车门把手专利获授权：无需电驱、成本更低

IT之家 1 月 3 日消息，小米汽车科技有限公司一项“隐藏式车门把手、车门及车辆”的专利近日获得授权。

专利文件称，在汽车上，所有的侧门开启都需要用到门把手，通过拉门把手可以将车门拉开。手柄分为外凸式、半隐藏式、隐藏式门把手，其中隐藏式门把手可以降低整车风阻。

相关技术中。隐藏式内收门把手为了容纳手柄的内收需要设置一个空间，在手柄内收后设置了另外一个与手柄内收包络完全独立的空间，该空间内设置了打开车门的相关结构，人手处在该空间内操作对应的机构可实现将车门打开，即该隐藏内收门把手方案需设置两个独立的空间，且该设计方案必须做成电动方案来驱动手柄内收，使得整体结构复杂、成本高、重量较大。

专利摘要显示，该专利的隐藏式车门把手无需电驱动组件，能够实现手柄组件的隐藏位置的自动复位，结构简单，在减轻重量的同时还能够降低成本，且操作更便捷。

据IT之家此前报道，小米首款车型 SU7 采用了半隐藏式门把手，避免了传统弹出式门把手可能遇到的弹出困难问题。而从专利可以得知，小米也在隐藏式门把手技术上有所布局，而且进行了设计改进。

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