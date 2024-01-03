【IT之家图赏】小米 14 / Watch S3 及 SU7 汽车“橄榄绿”美图：宁静深邃，暖意顿生

不久前，小米推出了小米 14 系列手机的一款限量定制色版本，名为“橄榄绿”，这与小米汽车 SU7 的橄榄绿是同一配色，并且小米还推出了小米 Watch S3 的橄榄绿限量定制色版本。目前IT之家已经拿到了这两款橄榄绿新品的组合。

从包装上来看，小米 14 手机橄榄绿配色的包装盒还是白色的，但小米 Watch S3 橄榄绿配色的包装盒已经变成了橄榄绿色。

我们主要看手机，这款橄榄绿配色是于林间千变万幻的绿色中，找到沉稳的力量和恰到好处的含蓄之美，色彩本身自带一种优雅水墨气质，点缀致密珠光粉，看起来宁静深邃，暖意顿生。

小米 14 采用了全新徕卡光学 Summilux 镜头，镜头模组为圆角矩形设计，黑色玻璃面板，面板下方还包裹着一圈方形金属环，金属环顶部有巴黎饰钉纹处理，侧面则为亮面抛光设计，为手机整体注入了时尚精致的基因。

小米 14 采用了一块 6.36 英寸的极微四曲屏，屏幕边缘以非常微小的弧度直接与手机中框相连。同时这块屏幕是视觉四等边的，而且宽度极窄，因此亮屏时可以带来十分震撼的视觉冲击力。

小米 Watch S3 橄榄绿配色的表身仍然是黑色，但表带为橄榄绿配色，采用高端意大利小牛皮与尼龙编织材料，精致高端的纹理之下，触感柔软细腻，同时还具有优秀的透气性。

全新设计语言，两种材料拼接，撞色配色赛道感十足。

表盘钢圈采用高端不锈钢材质打造，有赛车腕表中常见的速度计刻度元素，打造腕上的速度与激情，“LIMITED EDITION”字样凸显限量版的珍稀感。

配件方面，小米 14 橄榄绿还是附赠了充电器、数据线、清水保护套、说明书和取卡针，小米 Watch S3 则附赠了充电器和说明书。

同时大家也可以再看小米汽车 SU7 的图赏，“橄榄绿”自然含蓄之美，沉稳自带张力，金属漆带来不同光照下，不同的情绪美感。

车身遵循 3 倍轮轴比和 2 倍轮高比的黄金比例设计，车身比例舒展自然。水滴形态大灯轮廓，流畅自然。

总体来说，小米汽车 SU7 遵循“符合直觉”的美学设计理念，带来经典的流畅车身线条，富有力量的车身线条与自然舒展的车身比例，让优雅与速度相得益彰。

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