雷神猎刃 16 2024 三风扇游戏本 1 月 9 日开启预售 ，采用全新模具

IT之家 1 月 3 日消息，雷神猎刃 2024 新品官宣将于 1 月 9 日开启预售，而全新的款猎刃 16 号称是一台“专注散热本质的三风扇游戏本”。这款机型将采用全新模具，主打高性能强散热。

官方表示，雷神新款猎刃 16 笔记本采用“飍”（IT之家备注读音：xiū）科技三风扇散热系统，热管总长度达到 1.6 米，双烤表面温度最高 39 度，同时还能将满载噪音控制在 50dB 以内。

配置方面，雷神猎刃 16 将搭载英特尔即将推出的酷睿 14 代 HX 系列处理器，可选 i9-14900HX / i7-14650HX，显卡为 RTX 4070/4060，拥有 140W 满功耗，支持独显直连，支持显卡超频。

该笔记本配备 16 英寸 2.5K 分辨率、240Hz 刷新率屏幕，100% sRGB 色域，获得莱茵全护眼认证，支持 DC 调光，低蓝光不闪屏。其他方面，雷神猎刃 16 拥有 2×M.2 接口，支持组建 SSD RAID 阵列，支持 140W PD 快充。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。