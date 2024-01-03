303 名主播被关闭收礼物权限，抖音直播新版“健康分”处罚生效

IT之家 1 月 3 日消息，抖音集团宣布，今天，抖音直播新版“健康分”处罚正式生效了。

“健康分”制度于 2023 年 9 月开始试运行，平台根据主播日常直播行为增减账号“健康分”，并依据分值对账号分级定档，对应不同的长效管理措施。

具体到细则，“健康分”初始分值为 100 分，一次违规扣减 1-8 分不等，通过专业或优质主播申请的主播可以获得最高 120 分初始分值。扣分则由违规程度、主播等级和影响力共同决定，同一个违规内容下，粉丝数或直播间观看人数更高的主播，会被额外多扣 1-5 分。

在这一制度约束下，总分低于 70 分的主播，会被减少推荐且限制单日 PK 次数，低于 40 分则禁止使用 pk 功能，如果低于 20 分，在此基础上还将失去礼物收入功能，0 分主播则将被永久回收直播权限。

IT之家从抖音官方细则获悉，完成线上学习或持续合规直播，可为主播获得加分机会。累计 5 天每日直播 2 小时以上且无违规的主播，可以增加 5 分。一名 10 分的主播如果想摆脱“没有礼物”的困境，需要无违规直播 10 日以上，每天不少于 2 小时。如果想回到正常分值，则需要再累计合规直播 50 天。

“健康分”制度实施之前，直播间管理以单次处罚为主，根据违规内容进行一次性的警告、中断、暂时回收直播权限等。现在，直播间考察的则是主播长期表现，如果累计违规次数过多，将失去直播收入。处罚生效首日，近 5000 名主播被减少直播推荐、限制功能甚至永久回收直播权限，其中，303 名主播被关闭收礼物权限。同时，也有 27500 名主播通过专业或优质主播申请。

抖音集团表示，接下来，平台会持续倾听各方意见，迭代“健康分”细则，完善主播管理机制，定期与 MCN 机构、主播等相关方进行沟通，合力促进行业发展，打造合规、健康的直播环境。

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