美国警方询问 Cybertruck 电动皮卡是否适合用作警车，马斯克给出肯定回应

IT之家 1 月 3 日消息，历经多年延期，特斯拉 Cybertruck 电动皮卡终于在上个月交付给了少数客户。近日，美国得克萨斯州的 Rosenberg 警察局在 X 上询问特斯拉首席执行官埃隆・马斯克，这款新推出的车型是否会成为“理想的警车”，马斯克对此表示了肯定。

Rosenberg 警察局的官方账号在 X 平台上发布了一条帖子，并配有两张 Cybertruck 的照片，一辆停在警察局门口，另一辆则有一位警官站在车旁摆姿势，帖子写道：“在野外发现的 Cybertruck。@elonmusk，你觉得它会成为一辆好的警车吗？我们仍在努力寻找新车来替换老旧的警车。2024 年，我们应该换车吗？”

马斯克用一个“100”的表情符号回应了这个问题，表达了对这一问题的肯定。

“想象一下，Cybertruck 加上警灯会多么酷炫，而且防弹车门也是警察执勤的必备利器。”一位网友评论道。“世界各地的警察局都在考虑购买特斯拉 Cybertruck 来更新他们的车队，”另一个人补充道。

然而，Cybertruck 的交付也并非没有问题。特斯拉最近更新了 Cybertruck 的价格和配置信息，最低配版本的价格为 60990 美元（IT之家备注：当前约 43.5 万元人民币），比四年前公布的最低价格高出 50% 以上，而且直到 2025 年才能交付。

此外，特斯拉还提供两种配置的 Cybertruck，将于明年交付，价格分别为 79990 美元和 99990 美元。续航里程最长的版本一次充电可以行驶 340 英里（约 547.18 公里），远低于四年前该公司承诺的 500 英里（约 804.67 公里）。

值得一提的是，Cybertruck 的特殊造型也引发了一些争议。有人认为它过于科幻，与传统的警车形象格格不入。也有人担心，Cybertruck 的庞大尺寸和棱角会对行人造成安全隐患。

Cybertruck 能否成为警车，目前还不得而知。但马斯克的点赞和网友的热议，无疑为这款车增添了新的话题和想象空间。

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