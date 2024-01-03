中国科学院开发出新型全钒液流电池单体电堆，体积功率密度提高至 130kW / m³

IT之家 1 月 3 日消息，中国科学院大连化学物理研究所官网显示，该所研究员李先锋团队开发出了 70kW 级高功率密度全钒液流电池单体电堆。

据介绍，该单体电堆体积功率密度由目前的 70kW / m3 提高至 130kW / m3，在体积保持不变的条件下功率由 30kW 提高至 70kW，成本较目前的 30kW 级电堆降低 40%，有望助推全钒液流电池的商业化进程。

▲ 图源：中国科学院大连化学物理研究所

官方表示，该电堆在 70kW 额定功率充放电条件下的能量效率为 81.0%；在 60kW 恒功率充放电条件下能量效率为 82.1%。此外，该电堆连续稳定运行 1200 多个循环后，能量效率衰减率仅为 1.7%。

使用该电堆，可将一个 20 尺的 250kW 储能单元模块升级为 500kW 储能单元模块，不仅功率单元体积大幅减小，更降低了系统配套设施的成本。

IT之家查询发现，全钒液流电池单体电堆是全钒液流电池系统的主要核心部件，由阳极、阴极、隔膜和电解液等组成，其功率密度决定了电堆成本。功率密度越高，相同输出功率条件下，电堆体积越小，成本越低。公开资料显示，全钒液流电池单体电堆具有以下优点：

安全性高：全钒液流电池采用液态电解质，在发生短路或过充电时，不会发生爆炸或燃烧。

寿命长：全钒液流电池的阴极材料为二氧化钒，具有良好的化学稳定性，因此具有较长的循环寿命。

效率高：全钒液流电池的理论效率可达 90% 以上，实际效率可达 80% 以上。

环境友好：全钒液流电池采用无毒无污染的材料，因此具有良好的环境友好性。

全钒液流电池单体电堆具有广泛的应用前景，主要用于电网调峰、储能、交通等领域。

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