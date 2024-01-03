deepin 深度操作系统推出“看图 AI 插件”，支持设备端“图像上色”“转换风格”等 8 大功能

IT之家 1 月 3 日消息，据 deepin 深度操作系统官方新闻稿，deepin 近日推出了一款“看图 AI 插件”，用户在安装后即可在设备端体验 8 种“AI 修图”功能：

图像上色：为黑白图像或单色图像自动添加颜色

提升分辨率：增加图像的像素密度，使图像细节更加清晰和具象化

模糊背景：降低图像背景的清晰度，使主体更加突出

删除背景：去除图像背景，使主体独立出来或更换新的背景

手绘漫画：将真实图像转化为手绘漫画风格

2D 漫画：将真实图像转化为 2D 漫画风格

3D 漫画：将真实图像转化为 3D 漫画风格

素描：将真实图像转化为素描风格

▲ 图源 deepin 深度操作系统官方新闻稿（下同）

IT之家注意到，官方宣称这款“看图 AI 插件”在“风格转换”方面使用 DCT-Net（Domain-Calibrated Translation）模型，号称仅需利用“少量风格数据样本”，即可生成“高保真、易拓展”的图片内容。

而在“图片分辨率提升”方面，官方声称这款插件基于 Real-ESRGAN 算法，利用“多次降质”的方式来“模拟真实复杂降质”，号称“相较于传统简单采样，处理低分辨率场景效果更好”。

在“图片上色”方面，官方声称开发团队引入了 SOTA 图像上色算法，号称能够快速将黑白图像转为彩色图像。

据悉，目前这款“看图 AI 插件”已经上架 deepin 深度操作系统“应用商店”，小伙伴们也可以利用传统命令直接安装：

sudo apt install imageenhance

插件效果图赏：

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