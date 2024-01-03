华为回应与懂车帝等平台停止合作：原协议到期，暂缓会员门店业务合作

IT之家 1 月 3 日消息，继此前余承东怒怼懂车帝风波后，现有传闻称：2024 年 1 月起，华为鸿蒙智行旗下问界、智界停止与汽车之家、懂车帝、易车的合作，旗下门店均未开通三车平台会员。

车 fans 创始人孙少军也在微博上表示：跟总部和渠道的朋友确认了下，华为确实已经主动停掉中国三大汽车门户网站（懂车帝、易车网、汽车之家）合作。

对此，华为方面表示，由于鸿蒙智行与部分平台会员门店业务原合作协议到期，在新的商务洽谈达成一致前暂缓会员门店业务合作，其他合作业务仍正常进行。

实际上，华为余承东上个月还在微信朋友圈就问界 M7 冬测结果怒怼懂车帝“坑人的测试，误导民众！科学与严谨才是应该遵循的基本规则”，后续引起大量车企声讨，详情可见IT之家此前报道。

根据 AITO 汽车最新的交付数据：2023 年 12 月，AITO 问界系列交付新车 24468 辆，环比增长 29.96％，2023 全年累计交付 94380 辆，问界 M9 上市七天累计大定已突破 30000 辆。

官方还表示，问界新 M7 在 12 月交付新车 20611 辆，累计交付达 48552 辆，问界新 M7 累计大定已突破 12 万辆。问界一直在持续提升交付能力，2024 年起单月交付能力预计将突破 30000 辆。

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